10 APK Penghasil Pulsa Langsung Redeem!

Salah satu pengeluaran bulanan terbesar kebanyakan orang adalah membeli pulsa. Beruntungnya, sekarang ada banyak APK penghasil pulsa yang membantu anda untuk menghemat pengeluaran.Pulsa adalah kredit yang dibeli oleh pelanggan yang bisa digunakan untuk menelepon, mengirim pesan, atau membeli paket internet.Sayangnya, biaya telepon dan internet cenderung mahal dan menghabiskan banyak kredit.Siasat terbaik untuk menghemat pengeluaran pulsa adalah bermain APK yang mememberikan hadiah pulsa secara gratis oleh penggunanya.

10 Daftar APK Penghasil Pulsa

Kabar gembira untuk mahasiswa dan karyawan. Sekarang sudah ada APK penghasil pulsa yang nyata memberikan hadiah pulsa kepada penggunanya.Cara mendapatkan pulsa gratis ini terbilang cukup mudah. Anda hanya perlu bermain, membaca artikel, mengunduh aplikasi, dan misi lainnya yang poinnya bisa anda tukarkan dengan pulsa.Berikut adalah 10 rekomendasi APK penghasil pulsa yang benar-benar ngasih reward.

1. CashPop

Photo: Surya.co.id

Rekomendasi APK penghasil pulsa pertama adalah CashPop yang bisa anda unduh di Google Play Store secara gratis.Berdasarkan visinya, CashPop ingin mewujudkan digital ekonomi yang memungkinkan semua orang bisa menghasilkan uang dari bermain HP saja kapan saja dan dimana saja.Visi tersebut benar-benar dijalankan dengan baik oleh CashPop. Sebab, aplikasi yang mendapat nilai 4.7 ini sudah diunduh sebanyak 5 juta pengguna di seluruh dunia.Tidak hanya pulsa, pengguna bisa menukarkan poin dengan hadiah lain seperti voucher game, voucher makan, atau uang tunai ke aplikasi Dana.Untuk mengumpulkan poin, pengguna hanya perlu menjalankan misi yang diadakan di aplikasi CashPop. Setiap misi yang berhasil dilalui, anda akan mendapat poin yang nantinya bisa ditukarkan dengan pulsa.

2. Cashtree

Phot: Tech in Asia

Cashtree adalah platform mobile advertising berbasis hadiah yang bertujuan untuk menjadikan media seluler sebagai penghasil uang di kalangan masyarakat menengah di Indonesia.Aplikasi ini sudah diunduh 10 juta kali di Google Play dengan rating 3.1 yang diklaim akan terus membagikan hadiah setiap hari.Sama seperti aplikasi sebelumnya, pengguna Cashtree harus menyelesaikan banyak misi untuk mendapatkan poin.Menariknya, poin Cashtree tidak hanya didapatkan melalui misi. Anda bisa mengundang teman untuk menginstall dan bermain Cashtree untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.Hadiah pulsa yang bisa ditukarkan dari aplikasi ini cukup lengkap, mulai dari Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Smartfren, dan Axis. sedangkan untuk nominalnya, disediakan mulai dari Rp5.000 sampai Rp50.000.

3. SnapCart

Buat anda yang menganut gaya hidup konsumtif alias sering belanja, anda bisa coba menginstal aplikasi SnapCart untuk mendapat pulsa atau uang tunai secara gratis.Konsep aplikasi SnapCart jauh berbeda dengan dua aplikasi sebelumnya yang mengharuskan penggunanya untuk menyelesaikan misi.Di SnapCart, anda hanya perlu mengupload foto struk belanjaan untuk mendapatkan coins.Menariknya, semakin tinggi nilai struck belanjaan, semakin besar jumlah coins yang akan didapatkan.

4. Snack Video

Snack Video adalah platform video yang hampir sama seperti media sosial TikTok.Sesuai dengan konsepnya, aplikasi ini bertaburan dengan video-video lucu yang viral, seperti video kucing, video bayi, dan semacamnya.Untuk cara mendapatkan pulsa dari Snack Video hanya perlu menyelesaikan misi-misi harian. Seperti mengupload video lucu, menonton video pengguna lain, sampai mengundang pengguna baru.Salah satu metode mendapatkan koin yang banyak adalah mengupload video layaknya content creator. Ini berarti, anda hanya perlu mengunggah video lucu atau konten sendiri yang bermanfaat.Jumlah koin yang didapat akan dihitung berdasarkan kualitas, jumlah views, dan likes dari pengguna lain.Selain mengunggah video, anda bisa abses harian atau daily check in untuk mendapat koin tambahan secara gratis.Koin yang sudah terkumpul banyak bisa anda tukarkan dengan uang tunai ke e-wallet atau redeem pulsa.

5. PopSlide

APK Penghasil pulsa selanjutnya adalah PopSlide yang dimana pengguna harus menjalankan misi seperti membaca artikel, mengundang teman, dan membagikan link di media sosial untuk mendapatkan sejumlah poin.Salah satu metode tercepat untuk mengumpulkan poin di PopSlide adalah membagikan link promosi ke orang lain. Setiap audiens yang mengklik tautan tersebut, anda akan mendapat poin yang nantinya bisa ditukarkan dengan pulsa.Provider HP yang mendukung layanan pulsa gratis dari PopSlide cukup lengkap, seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan Three.

6. Hago

Suka bermain game online? Daripada menghabiskan waktu hanya untuk bermain, kenapa tidak dimanfaatkan saja waktunya untuk mendapat uang dan pulsa secara gratis?Hago adalah aplikasi social gaming yang menghadirkan lebih dari 80 game seru yang bisa dimainkan secara gratis.Kelebihan aplikasi ini dari game online lainnya adalah hadiah yang benar-benar bisa ditukarkan secara langsung. Seperti uang tunai dan pulsa HP.Cara mendapatkan pulsa gratis dari Hago terbilang cukup mudah. Anda hanya perlu bermain game di Hago selama beberapa menit.Cara yang kedua adalah mengundang teman dan mengajaknya bermain game yang ada di Hago.Setiap poin yang sudah terkumpul bisa ditukarkan dengan uang tunai atau pulsa HP yang bisa digunakan untuk telepon atau membeli paket internet.

7. JAKPAT

Tidak suka bermain game dan membagikan link referral? Anda bisa coba menggunakan aplikasi penghasil uang JAKPAT.JAKPAT merupakan aplikasi surveyor yang dimana setiap penggunanya harus mengisi angket survey untuk mendapat poin.Setiap survey memberikan jumlah poin yang berbeda tergantung dari kesulitannya. Untuk pengguna baru, biasanya harus mengikuti dua survey yang bernama Welcome to Jakpat dan Survey Tentang Kamu.Kedua survey itu akan memberikan 40 poin sampai 370 poin untuk pengguna baru.Selain mengikuti survey, anda juga bisa mendapat poin tambahan dengan daily check in dan lucky draw setiap harinya.

8. YouGov

Photo: Nexkinpro Blog

Sama seperti aplikasi sebelumnya, YouGov merupakan aplikasi survei penghasil cuan yang benar-benar terbukti.Hal yang berbeda dari YouGov dan JAKPAT hanya dari isi survei yang dimana YouGov fokus terhadap survei internasional.Setiap satu survey yang berhasil diselesaikan bisa memberikan sekitar 1.000 poin atau lebih.Semakin banyak survey yang anda lakukan, semakin banyak poin yang terkumpul. Poin-poin itu bisa anda tukarkan ke berbagai hadiah seperti voucher Tokopedia, Air Asia Big Point, uang tunai (dollar), dan pulsa.

9. Baca Plus

Photo: DKN

APK penghasil pulsa yang satu ini sangat cocok untuk anda yang hobi membaca. Sebab, misi utama untuk mendapatkan reward-nya berasal dari membaca artikel.Baca Plus merupakan aplikasi berita online yang menyajikan berita dari sumber terpercaya. Di aplikasi ini, pengguna tidak hanya mendapat informasi terbaru tetapi juga bisa mendapatkan cuan dari membaca artikelnya saja.Selain membaca berita, pengguna bisa mendapat poin tambahan dari fitur daily check, membagikan link berita, dan klaim hadiah setiap 3 jam.Poin yang sudah terkumpul bisa anda tukarkan ke uang tunai melalui bank transfer, PayPal, dan pulsa HP.

10. Mega Kuis Game Penghasil Pulsa

APK penghasil pulsa yang terakhir adalah Mega Kuis Game yang cocok untuk anda yang senang dengan tantangan dan teka-teki.Aplikasi ini bisa anda unduh secara gratis di Google Play Store. Untuk kredibilitasnya, aplikasi ini sudah diunduh sebanyak 100 ribu dengan rating 3.4.Cara mendapatkan pulsa dari aplikasi Mega Kuis Game sangat mudah. Pengguna hanya perlu menyelesaikan misi dan tugas wajib yang diberikan. Semakin tinggi level yang dipilih semakin besar poin yang didapat.Hadiah penukaran poin yang bisa ditukarkan di aplikasi ini cukup beragam, mulai dari uang tunai melalui e-wallet atau Bank transfer sampai pulsa HP.