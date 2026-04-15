10 Aplikasi Trading dengan Leverage Tinggi Populer di 2026

Aplikasi trading dengan leverage tinggi semakin populer di 2026 karena mampu memberikan potensi keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, di balik peluang tersebut, risiko yang dihadapi juga meningkat. Oleh karena itu, memilih platform yang tepat sangat penting

Salah satu platform crypto lokal yang menyediakan trading future adalah Pintu Futures. Dengan menggunakan aplikasi ini maka kamu bisa melakukan diversifikasi dengan mudah. Mulai trading spot dan trading futures, investasi emas crypto, membeli saham tertokenisasi di fitur xStocks, hingga ETF perak tertokenisasi.

Tak hanya itu, aplikasi ini juga memiliki fitur yang lengkap sehingga dapat membantu investor dalam beraktivitas, salah satunya adalah sinyal trading crypto yang dapat membantu menentukan momentum entry dan exit.

Dengan kombinasi strategi dan platform yang tepat, peluang profit dapat dimaksimalkan secara signifikan. Agar tidak bingung memiliki aplikasi trading yang aman dengan leverage tinggi, berikut 10 aplikasi trading leverage tinggi terbaik, diantaranya adalah:

1. Pintu Futures – Aplikasi Lokal dengan Leverage Terkontrol

Pintu adalah aplikasi crypto yang telah diunduh lebih dari 10 juta kali dan memiliki banyak pilihan aset dengan lebih dari 320+ token, serta telah resmi terdaftar dan berada di bawah pengawasan OJK. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur yang lengkap, Pintu cocok bagi investor pemula maupun trader profesional dan aktif.

Pintu Futures menjadi salah satu aplikasi trading yang menonjol di Indonesia karena menghadirkan pengalaman trading derivatif yang sederhana dan aman. Platform ini dirancang khusus agar mudah digunakan oleh pemula, namun tetap menyediakan fitur yang cukup untuk trader aktif.

Leverage yang ditawarkan mencapai hingga 25x, yang tergolong kecil dibandingkan platform global. Namun, justru hal ini menjadi keunggulan karena membantu pengguna menghindari risiko yang besar. Karena semakin tinggi leverage yang digunakan maka semakin tinggi terjadi likuidasi.

Selain itu, Pintu juga menyediakan fitur edukasi yang lengkap sehingga pengguna bisa belajar sambil praktek secara langsung. Dan pastinya exchange ini telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, sehingga kamu bisa aman dan nyaman dalam trading.

Exchange Pintu telah terdaftar resmi OJK dan Bappebti serta dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis yang dirancang untuk melindungi aset dan data pengguna secara maksimal seperti autentikasi dua faktor (2FA) dan verifikasi biometrik serta mengantongi sertifikasi keamanan internasional ISO 27001:2022. Bukan hanya itu saja, aset pengguna disimpan utuh di PT Kustodian Koin Indonesia (ICC) dan Fireblocks, dua mitra kustodian dengan teknologi kelas dunia yang menjamin keamanan penyimpanan aset digital.

2. Binance – Platform Global dengan Leverage Tinggi

Aplikasi trading terbesar di dunia yang menyediakan berbagai instrumen, termasuk futures crypto. Dengan likuiditas tinggi, Binance memungkinkan trader melakukan eksekusi order dengan cepat dan efisien.

Leverage yang tersedia bisa mencapai hingga 125x, terutama untuk pasangan utama seperti BTC dan ETH. Selain itu, Binance juga menyediakan berbagai fitur seperti margin cross dan isolated yang membantu trader mengelola risiko dengan lebih fleksibel.

3. Bybit – Aplikasi Favorit Trader Derivatif

Selanjutnya ada aplikasi Bybit yang dikenal sebagai platform yang fokus pada trading derivatif dengan performa tinggi. Aplikasi ini banyak digunakan oleh trader aktif karena stabilitas sistemnya, bahkan saat pasar sedang volatil.

Leverage di Bybit mencapai hingga 100x hingga 125x tergantung aset. Selain itu, fitur seperti copy trading dan tools analisis teknikal membuat platform ini cocok untuk trader yang ingin mengembangkan strategi lebih kompleks.

4. MEXC – Leverage Tinggi dan Banyak Pilihan Aset

Jika belum cocok, maka kamu bisa mencoba MEXC. Salah satu aplikasi yang menawarkan leverage tinggi serta pilihan aset yang sangat luas. Platform ini cocok bagi trader yang ingin mengeksplorasi berbagai peluang dari altcoin hingga token baru.

Leverage yang tersedia bisa mencapai hingga 200x, bahkan lebih pada kondisi tertentu. Selain itu, biaya trading yang rendah membuat MEXC ideal untuk strategi jangka pendek seperti scalping.

5. Exness – Broker Forex dengan Leverage Fleksibel

Jika kamu tertarik dengan forex maka kamu bisa menggunakan Exness. Aplikasi ini salah satu broker forex populer yang menawarkan leverage sangat tinggi bahkan hingga unlimited leverage dalam kondisi tertentu. Hal ini memungkinkan trader membuka posisi besar dengan modal kecil.

Platform ini menyediakan berbagai instrumen seperti forex, komoditas, dan indeks. Selain itu, Exness juga dikenal dengan eksekusi order cepat dan spread yang kompetitif, sehingga cocok untuk trader forex aktif.

6. XM – Aplikasi Trading Multi-Aset dengan Leverage Besar

Masih pada investasi forex, maka pilihan lainnya adalah XM. Salah satu broker global yang menyediakan berbagai instrumen mulai dari forex hingga komoditas. Platform ini cukup populer karena menyediakan akun yang ramah pemula.

Leverage yang ditawarkan mencapai hingga 1000x tergantung jenis akun dan regulasi. XM juga menyediakan berbagai materi edukasi serta webinar yang membantu trader meningkatkan kemampuan mereka.

7. OKX – Platform All-in-One untuk Derivatif Crypto

Exchange besar yang menyediakan berbagai produk derivatif termasuk futures, perpetual swap, dan options. Platform ini dikenal dengan fitur yang sangat lengkap serta cocok untuk trader profesional.

Leverage maksimum yang tersedia di OKX mencapai hingga 100x. Selain itu, OKX memiliki sistem manajemen risiko yang kuat serta fitur margin multi-aset yang memungkinkan pengguna mengelola portofolio dengan lebih efisien.

8. FBS – Broker Forex dengan Leverage Tinggi

Broker forex yang cukup populer di Asia, termasuk Indonesia. Platform ini menawarkan leverage hingga 3000x, yang tergolong sangat tinggi dibandingkan broker lainnya. Untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang dalam menggunakan leverage.

Dengan berbagai jenis akun yang tersedia, FBS cocok untuk berbagai level trader. Selain itu, platform ini juga sering menawarkan bonus dan promosi yang menarik bagi pengguna baru.

9. KuCoin – Aplikasi Crypto dengan Banyak Altcoin

Pilihan lainya adalah aplikasi trading crypto seperti KuCoin dikenal sebagai platform yang menyediakan banyak pilihan altcoin, sehingga menarik bagi trader yang ingin mencari peluang dari aset baru.

Dalam fitur futures, KuCoin menawarkan leverage hingga 100x. Selain itu, platform ini juga menyediakan bot trading yang membantu otomatisasi strategi, sehingga memudahkan pengguna dalam menjalankan trading.

10. PrimeXBT – Trading Crypto, Forex, dan Komoditas

Jika kamu membutuhkan platform yang menawarkan banyak komoditas, maka bisa menggunakan PrimeXBT menawarkan pengalaman trading multi-aset dalam satu aplikasi. Platform ini memungkinkan pengguna untuk trading crypto, forex, indeks, dan komoditas sekaligus.

Leverage yang ditawarkan untuk crypto mencapai hingga 200x, sementara untuk forex bisa lebih tinggi. Dengan fitur copy trading dan integrasi platform profesional, PrimeXBT cocok untuk trader berpengalaman yang ingin diversifikasi.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan dalam aplikasi trading dengan leverage tinggi memang menawarkan peluang keuntungan yang besar, namun juga diiringi dengan risiko yang tidak kecil. Oleh karena itu, penting untuk memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pengalaman.

Pintu Futures menjadi pilihan ideal bagi pengguna Indonesia karena kemudahan penggunaan dan fokus pada keamanan. Sementara itu, platform global seperti Binance, Bybit, dan OKX menawarkan fitur yang lebih kompleks untuk trader profesional.

Selain itu, broker forex seperti Exness, XM, dan FBS memberikan alternatif leverage tinggi di pasar non-crypto. Dengan demikian, trader memiliki banyak pilihan sesuai dengan strategi yang digunakan. Pada akhirnya, kunci utama dalam trading leverage adalah disiplin dan manajemen risiko. Tanpa kedua hal tersebut, leverage tinggi justru bisa menjadi bumerang yang merugikan.

Perlu diingat, semua aktivitas jual beli crypto memiliki resiko dan volatilitas yang tinggi karena sifat crypto dengan harga yang fluktuatif.

Maka dari itu, selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan gunakan dana yang tidak digunakan dalam waktu dekat (uang dingin) sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli bitcoin dan investasi aset crypto lainnya menjadi tanggung jawab para trader dan investor.