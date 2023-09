15 Film dan Serial Netflix Terbaik 2022 yang Banyak Dibicarakan di Media Sosial

Pada tahun 2022 sejumlah tayangan Netflix berhasil memukau penonton Indonesia hingga menimbulkan perbincangan hangat di media sosial negeri ini.

Di Twitter, TikTok, dan Instagram, para penggemar dengan giat berbagi mengenai kecintaan mereka terhadap tayangan favorit mereka dalam bentuk meme, kutipan favorit, karakter kegemaran, hingga fan art.

Film dan Serial Netflix Terbaik 2022 yang Wajib Ditonton

Melansir siaran pers dari Maker Lab Indonesia, Kamis (12/1/2023), simak 10 tayangan Netflix yang banyak menjadi bahan perbincangan serta diambil dari 6,9 juta post di media sosial sejak 1 Januari hingga 29 November 2022:

1. Stranger Things

Stranger Things

Serial Stranger Things yang terkenal di seluruh dunia juga sangat populer di Indonesia.

Kehadiran Stranger Things 4 juga menambah semangat para penggemar untuk merayakan serial tersebut, termasuk melalui Stranger Things – Upside Down Experience di M Bloc Space, Jakarta Selatan.

Acara yang terbuka untuk umum ini menampilkan segalanya mulai dari stan seni Stranger Things hingga aktivitas seperti sepatu roda di Rink-O-Mania dengan Demogorgon.

Di platform TikTok, para penggemar membawa pasangan Stranger Things favorit mereka dengan lagu-lagu Indonesia yang serasi atau mengirimkan kreasi lucu yang akan terjadi jika Stranger Things ada di Indonesia!

Genre: Horror, mystery

IMDB Rating: 8.7

2. Twenty Five Twenty One

Twenty Five Twenty One

Film nostalgia dan lucu, Twenty Five Twenty One berlatar tahun 1998 dan berpusat pada seorang pendekar pedang remaja dan seorang pemuda yang memiliki hubungan yang aneh.

Emosi mendalam yang mewarnai perjalanan pasangan ini mendorong penggemar Indonesia untuk berbagi pandangan mereka tentang cinta dan kompleksitas yang melingkupinya.

Plot serial tersebut membuat banyak penggemar merasa dekat dengan karakternya dan menghasilkan pemikiran tentang kisah cinta mereka sendiri.

Genre: Romance

IMDB Rating: 8.6

3. All of Us Are Dead

All of Us Are Dead

All of us are Dead bercerita tentang beberapa siswa SMA yang terjebak di sekolahnya saat wabah zombie melanda.

Aksi-aksi seru dan momen-momen aneh memicu kreativitas warganet, seperti reaksi humor tokoh Gwinama yang mampu bertahan dari segala bahaya melalui meme dan screenshot.

Masalah intimidasi acara tersebut juga mendorong penggemar untuk berbagi pengalaman mereka sendiri dan efek jangka panjang dari tindakan tersebut.

Genre: Drama

IMDB Rating: 7.5

4. Extraordinary Attorney Woo

Extraordinary Attorney Woo

Extraordinary Attorney Woo memikat pemirsa dengan berbagai petualangan seorang pengacara brilian dengan gangguan spektrum autisme.

Fans di Indonesia tak hanya mengagumi karakter Woo Young-woo, tapi juga jatuh cinta dengan persahabatannya dengan Dong Geu Rami dan Choi Su-yeon.

Dari sapaan unik Geu Rami dan Young-woo setiap kali mereka bertemu, hingga sentuhan Su-yeon dan sikap ramah Geu Rami, serial ini terus mengesankan pemirsa. 5. Proposal Bisnis

Dari serial Business Offer, penggemar Indonesia khususnya menyukai karakter Kang Tae-moo yang dikenal sebagai "pria ideal".

Tae-moo berperilaku sopan, memasak dengan baik, dan gaya ciumannya tidak lepas dari hujan pujian dari netizen. Banyak adegan lucu dari Business Offer juga mendorong penggemar untuk membagikannya di TikTok.

Genre: Drama

IMDB Rating: 8.7

5. Bridgerton

Bridgerton

Drama romantis terbaru Bridgerton berfokus pada pencarian cinta sejati Lord Anthony Bridgerton.

Gaun-gaun glamor dari masa Kabupaten ini ternyata menjadi perhatian para penggemar Indonesia hingga memengaruhi gaya sehari-hari mereka, menginspirasi gaya kebaya baru dan mendorong mereka untuk memberikan sentuhan mereka sendiri.

Genre: Romance

IMDB Rating: 7.4

6. My Liberation Notes

My Liberation Notes

Penggambaran momen emosional dalam My Liberation Notes berhasil memikat para penggemarnya di Indonesia.

Mereka menyebarkan kecintaan pada acara tersebut dengan membagikan meme tentang menemukan makna dalam hidup dan mengubah perspektif mereka tentang cinta.

Genre: Slice of life

IMDB Rating: 8.3

7. Our Blues

Our Blues

Aktris Blues kami Seo Young-hee dicintai oleh para penggemarnya di Indonesia, terutama karena aktingnya dan penggambaran positif sindrom Down.

Penulis Noh Hee-kyung juga mendapat pujian karena menyajikan cerita yang inklusif dan representatif untuk para penyandang disabilitas.

Genre: Romance

IMDB Rating: 8.6

8. The Tinder Swindler

The Tinder Swindler

Film dokumenter The Tinder Swindler, berdasarkan kisah nyata, mengejutkan banyak penonton dan menyebabkan orang lain berbagi cerita serupa tentang penipuan cinta.

Seseorang membagikan pengalamannya di Twitter dan mendapat dukungan dari platform lain seperti TikTok, sertai dengan serangkaian meme.

Genre: Crime

IMDB Rating: 7.1

9. Wednesday

Wednesday

Serial unggulan hari Rabu ini telah menarik perhatian penonton global dan menjadi serial berbahasa Inggris terpopuler ketiga Netflix hanya dalam beberapa minggu sejak pertama kali ditayangkan.

Tagar #WednesdayAddams memiliki jumlah penayangan yang mencengangkan lebih dari 12 miliar di TikTok dan tarian unik di serial hari Rabu menginspirasi penggemar untuk melakukan tarian seperti "Bloody Mary", kata Lady Gaga.

Serial ini begitu hebat sehingga seseorang melupakan kegembiraan Piala Dunia sejenak dan memilih untuk melanjutkan pada hari Rabu, sementara penggemar lain memberikan skor sempurna untuk seri ini dengan Jenna Ortega.

Genre: Comedy, Horror

IMDB Rating: 8.1

10. Peaky Blinders

Peaky Blinders

Peaky Blinders merupakan salah satu acara televisi yang mencirikan era ketika Netflix semakin populer - musim pertamanya tayang saat House of Cards dan Orange Is the New Black sedang naik daun - dan pada tahun 2022, acara tersebut berakhir dengan musim keenam yang sangat bagus.

Ini adalah drama kejahatan bergaya yang dibintangi oleh Cillian Murphy sebagai tokoh antihero Tommy Shelby, pemimpin dari geng bernama Peaky Blinders yang terdiri dari keluarganya sendiri, saat mereka naik ke puncak dunia kejahatan di Birmingham era antarperang.

Kostumnya glamor, lagu-lagu aneh yang dipilih dari PJ Harvey sangat keren, dan penampilan pendukung dari bintang-bintang besar seperti Tom Hardy dan Anya Taylor-Joy sangat menghibur.

Jika Anda belum menonton Peaky Blinders, tidak ada alasan untuk tidak mulai menonton sekarang.

Genre: Drama

IMDB Rating: 8.8

11. Russian Doll

Russian Doll

Acara terbaik pada awal 2019 kembali dengan musim kedua pada tahun 2022.

Musim 1 berakhir dengan sangat sempurna dan final sehingga akan menjadi seri terbatas yang bagus, namun co-creator-star Natasha Lyonne memiliki ide untuk membuat lebih banyak lagi.

Musim 2 berlangsung empat tahun setelah pasangan Manhattan, Nadia (Lyonne) dan Alan (Charlie Barnett), melarikan diri dari perulangan kematian mereka, dan sekarang mereka mengalami petualangan sci-fi sedih baru di mana mereka menemukan portal waktu yang dapat diakses melalui kereta 6 yang mengarah pada takdir yang bahkan lebih buruk daripada kematian yang tak berkesudahan: menjadi ibumu sendiri.

Musim 2 tidak se segar Musim 1, tetapi tetap menyenangkan seperti komedi tentang trauma generasi dapat menjadi.

Genre: Comedy, drama

IMDB Rating: 7.8

12. Keep Sweet: Pray and Obey

Keep Sweet: Pray and Obey

Seri dokumenter empat bagian ini menceritakan kisah Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints dan pemimpin poligaminya yang juga menyatakan dirinya sebagai nabi, Warren Jeffs, yang menguasai pengikutnya pada awal 2000-an.

Jeffs mengendalikan perempuan di sekte-nya, menggunakan mereka sebagai mata uang, memilih pasangan hidup untuk mereka (bahkan ketika mereka berusia 14 tahun), mengusir ancaman terhadap pemerintahannya, dan menjalani gaya hidup mewah yang dibayar oleh bisnis yang dikuasainya atas nama gereja.

Dengan kisah-kisah mengerikan dari korban pelecehan mental dan seksual oleh Jeffs, Keep Sweet akan membuat bulu kuduk Anda merinding.

Di tahun yang penuh dengan konten LDS, Keep Sweet menjadi yang terbaik dari seri dokumenter.

Genre: Documenter

IMDB Rating: 7.3

13. Borgen: Power and Glory

Borgen: Power and Glory

Anda suka series The West Wing? Maka Anda akan menyukai thriller politik Denmark ini, yang dianggap sebagai salah satu acara internasional pertama di level drama terbaik di puncak TV.

Acara ini mengikuti kenaikan tidak mungkin politisi tengah Birgitte Nyborg Christensen (Sidse Babett Knudsen) menjadi perdana menteri Denmark.

Musim keempat yang mengejutkan dan merupakan produksi Netflix, keluar sembilan tahun setelah Musim 3 dan berfokus pada krisis geopolitik di Greenland. Ini lebih menyenangkan daripada yang terdengar.

Genre: Drama

IMDB Rating: 8.5

14. Heartbreak High

Heartbreak High

Bayangkan Heartbreak High seperti film Euphoria bertemu Sex Education bertemu Mean Girls, tapi dengan aksen Australia.

Serial ini, yang merupakan remake dari serial Australia tahun 90-an, mengikuti seorang remaja perempuan, Amerie (Ayesha Madon), yang menjadi seorang paria sosial setelah dia membuat mural yang mengungkap hubungan diam-diam semua orang di sekolahnya.

Dia juga baru saja bertengkar dengan sahabatnya karena alasan yang belum bisa dia pahami.

Untungnya, dia berteman dengan dua orang yang juga dianggap aneh, Darren (James Majoos) dan Quinni (Chloe Hayden), saat dia menghadapi masa sulit dalam hidupnya.

Pembaruan ini menunjukkan banyak rasa hormat bagi kaum muda saat ini, sambil mencampurkan kisah inti tentang dua teman yang tumbuh dalam arah yang berbeda dan pesan modern tentang menjadi diri sendiri.

Genre: Comedy, drama

IMDB Rating: 7.7

15. Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners

Anime yang menakjubkan dari Studio Trigger. Ini berdasarkan pada masa depan dystopian cyberpunk dari permainan video Cyberpunk 2077, sebuah setting yang kaya akan detail dan kemungkinan yang Edgerunners manfaatkan sebaik mungkin.

Pahlawan kita adalah David Martinez, seorang pemuda yang, setelah mengalami tragedi, putus sekolah dan menjalani kehidupan kejahatan yang ditingkatkan oleh teknologi cyber.

Ada kekerasan, ketelanjangan, dan cacian, jadi jauhkan anak-anak, dan ini adalah dive yang dalam dan jargoni ke dalam teknologi, jadi jauhkan juga orang awam.

Tetapi jika Anda tertarik dengan drama gaya Blade Runner, akseslah. Anime terus berkembang di Netflix: tahun 2021 hadir Arcane, dan 2022 hadir Cyberpunk: Edgerunners.

Genre: cyberpunk, sci-fi

IMDB Rating; 8.3

