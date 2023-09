10 Film Dilarang Tayang di Indonesia dianggap Terlalu Vulgar

Setiap negara memiliki norma, budaya, dan keyakinan yang dipercayai. Namun seiring berjalannya semua hal tersebut sedikit bergeser sejak berkembangnya teknologi.

Berkatnya, semua orang kini bisa mengakses informasi dan berita dengan lebih mudah dan cepat melalui smartphone dan internet.

Teknologinya memberikan banyak manfaat untuk kemudahan pekerjaan manusia. Namun beberapa informasi, berita, dan keyakinan yang ditampilkan di dalam internet sering bertentangan dengan budaya, norma, moral, dan kepercayaan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu bentuk media yang paling mempengaruhi pergeseran budaya dan kepercayaan adalah film dan musik.

Film dan musik sangat umum digunakan sebagai media untuk memperkenalkan budaya atau keyakinan yang dimiliki oleh suatu negara atau individu.

Mengenal perbedaan banyak perbedaan norma sosial, budaya, dan keyakinan memang sangat baik.

Namun jika tayangan itu bertentangan dengan norma dan moral seperti adegan kekerasan, propaganda radikal, penghinaan terhadap agama, hingga pornografi, pemerintah berhak untuk memblokir izin tayang sampai akses streaming untuk media yang dianggap bisa merusak moral dan etika.

Salah satu film yang dinilai bertentangan dengan keyakinan masyarakat Indonesia adalah “His Only Son”, sebuah film produksi Amerika Serikat yang tayang di bioskop Indonesia pada 30 Agustus 2023 kemarin.

Film itu terinspirasi dari kisah Abraham dalam Alkitab Kristiani. Namun Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai bahwa cerita di film itu tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim yang diyakini umat Islam di Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut, Ace meminta untuk menghentikan izin tayang film His Only Son karena dianggap dapat menimbulkan pemahaman sejarah yang menyesatkan.

Deretan Film yang Dilarang Tayang di Indonesia

Sadar atau tidak, ada banyak film internasional yang tidak mendapat izin tayang di Indonesia.

Alasannya banyak, bisa karena memuat banyak adegan kekerasan hingga pornografi yang dianggap membawa pengaruh buruk yang bisa merusak moral dan etika bagi penonton.

Tidak selalu film Hollywood, ada juga beberapa film produksi anak bangsa yang juga tidak mendapatkan izin tayang di Indonesia.

Untuk lebih lengkapnya, berikut 10 deretan film yang dilarang tayang di Indonesia beserta alasannya:

1. Fifty Shades of Grey

Film yang dilarang tayang di Indonesia, Fifty Shades of Grey (Photo: Max)

Tahun: 2015

Durasi: 2 jam 5 menit

Genre: Drama, Romance, Thriller

Stream: Netflix

Pemain: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Ehle, Marcia Gay Harden

Rating: 4.2

Fifty Shades of Grey adalah salah satu film barat yang tidak boleh tayang di Indonesia karena mengandung unsur-unsur seksualitas eksplisit.

Hal ini dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya Indonesia yang umumnya lebih konservatif dalam hal konten seksual di media.

Dari segi konten, film ini sudah jelas sangat sulit untuk mendapatkan izin tayang karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya Indonesia.

Berdasarkan berbagai aspek penilaian dan tuntutan dari beberapa kelompok masyarakat, akhirnya Fifty Shades of Grey tidak diperbolehkan untuk tayang di bioskop Indonesia.

2. The Handmaiden

The Handmaiden (Photo: YouTube Magnolia Pictures & Magnet Releasing)

Tahun: 2016

Durasi: 2 jam 25 menit

Genre: Drama, Romance, Thriller

Stream: Netflix, Amazon, Prime Video

Pemain: Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo, Cho Jin-woong

Rating: 8.1

The Handmaiden adalah film produksi Korea Selatan yang rilis pada tahun 2016. Film mengambil latar waktu saat masa penjajahan Jepang.

Tapi sayangnya, film ini mengandung banyak adegan-adegan seksual dan kontroversial, termasuk adegan homoseksual dan BDSM yang dianggap bertentangan dengan budaya Indonesia yang konservatif.

Meski mendapat rating yang cukup tinggi di IMDb, The Handmaiden tetap tidak mendapat izin tayang karena mengandung konten yang bertentangan dengan moral dan budaya Indonesia.

3. Balibo

Balibo (Photo: YouTube Madman Films)

Tahun: 2009

Durasi: 1 jam 51 menit

Genre: Biografi, Drama, Sejarah

Stream: Apple TV, Prime Video

Pemain: Anthony LaPaglia, Oscar Isaac, Damon Gameau, Gyton Grantley

Rating: 7

Balibo adalah film Australia yang rilis pada tahun 2009. Film ini dilarang tayang di Indonesia karena mengangkat isu pembunuhan 5 wartawan asing di Timor Timur pada tahun 1975.

Pada saat itu, hubungan diplomatik antara Indonesia-Australia tidak baik, sehingga isu-isu sejarah yang sensitif, seperti peristiwa Timor Timur bisa memicu ketegangan hubungan kedua negara.

Atas berdasarkan banyak pertimbangan, akhirnya negara melarang untuk menayangkan film Balibo untuk menjaga hubungan diplomatik.

4. Pengakuan Seorang Pelacur

Pengakuan Seorang Pelacur (photo: Indonesian Film Center)

Tahun: 2010

Durasi: 1 jam 22 menit

Genre: Drama

Stream: Vidio

Pemain: Jenny Cortez, Andi Soraya, Andreano Philip

Rating: 6

Deretan film yang dilarang tayang di Indonesia tidak selalu berasal dari luar negeri, salah satu contohnya adalah film yang berjudul Pengakuan Seorang Pelacur yang diproduksi oleh Sagar M.M pada tahun 2010.

Dari judul filmnya sudah terlihat bahwa film ini sangat kontroversial dan vulgar. Setelah ditelusuri dari berbagai media, ternyata film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang memutuskan untuk menjadi pelacur sebagai bentuk perlawanan terhadap patriarki.

Setelah melalui banyak pertimbangan dan penilaian, KPI akhirnya melarang penayangan film ini karena dianggap bertentangan dengan standar moral dan etika yang berlaku.

5. Kucumbu Tubuh Indahku

Film Indonesia yang dilarang tayang Kucumbu Tubuh Indahku (Photo: YouTube Fourcolours Films)

Tahun: 2018

Durasi: 1 jam 45 menit

Genre: Drama

Stream: Viu

Pemain: Muhammad Khan, Raditya Evandra, Randy Pangalila, Sujiwo Tejo, Teuku Rifnu Wikana

Rating: 7.4

Film berjudul “Kucumbu Tubuh Indahku” yang disutradarai oleh Garin Nugroho ini pernah viral dan menjadi perdebatan antara dua kelompok.

Pasalnya, film ini mengangkat isu-isu identitas gender dan seksualitas yang eksplisit.

Seperti yang diketahui, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa homoseksualitas adalah hal yang sangat tabu dan bertentangan dengan norma sosial dan budaya, sehingga banyak yang tidak mendukung tayangan yang membahas tema ini dengan sangat terbuka.

Berdasarkan tuntutan masyarakat dan penilaian, KPI melarang penayangan film ini karena bertentangan dengan budaya, moral, dan nilai-nilai keagamaan yang sangat diyakini oleh masyarakat.

6. Noah

Noah (Photo: IMDb)

Tahun: 2014

Durasi: 2 jam 18 menit

Genre: Action, Adventure, Drama

Stream: Netflix, Amazon, Disney+

Pemain: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winstone, Emma Watson, Logan Lerman, Anthony Hopkins

Rating: 5.8

Noah adalah film drama musikal yang diambil dari kisah Alkitab tentang Nabi Nuh dan Bahtera Nuh yang sangat sensitif bagi penganut agama Kristen dan Islam.

Bentuk interpretasi dan adaptasi di dalam film ini dianggap sangat sensitif dan memicu pertikaian antara penganut dua agama yang berbeda.

Berdasarkan alasan tersebut, film Noah tidak diizinkan untuk tayang untuk menghindari pertikaian yang dapat merusak hubungan masyarakat.

7. Irreversible

Irreversible (Photo: Prime Video)

Tahun: 2002

Durasi: 1 jam 37 menit

Genre: Kriminal, Drama, Misteri

Stream: Netflix

Pemain: Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel

Rating: 7.3

Irreversible adalah film Prancis yang dirilis pada tahun 2002, yang disutradarai oleh Gaspar Noé.

Film ini menceritakan tentang dua laki-laki yang memperkosa seorang perempuan secara brutal. Adegan itu dianggap terlalu vulgar dan bisa membawa pengaruh buruk kepada penonton.

Tidak hanya itu, alur ceritanya juga dinilai menimbulkan kontroversi dan bertentangan dengan budaya Indonesia.

8. Suspiria

Suspiria (Photo: IMDb)

Tahun: 2018

Durasi: 2 jam 32 menit

Genre: Drama, Fantasy, Horror

Stream: Netflix, Amazon

Pemain: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Angela Winkler, Ingrid Caven

Rating: 6.7

Suspiria adalah remake film dari film Italia yang berjudul sama yang dirilis pada tahun 1977.

Film ini bergenre horror ini mengisahkan tentang penindasan terhadap seorang balerina muda bernama Susie Bannion yang bergabung ke dalam sekolah tari prestisius di Berlin.

Ternyata sekolah tersebut sering melakukan ritual-ritual gelap yang sangat mengerikan. Seiring berjalannya waktu, Susie menyadari bahwa keselamatan hidupnya terancam dan harus mengungkap rahasia-rahasia gelap yang ada di sekolah itu.

Melihat dari sinopsisnya, film ini terdengar cukup seru dan menegangkan. Sayangnya, film ini memiliki banyak adegan penindasan, kekerasan seksual, dan kejahatan yang sangat mengerikan.

Oleh karena itu, Lembaga Film Indonesia memutuskan untuk tidak meloloskan izin penayangan film ini di bioskop Indonesia.

9. Merdeka 17085

Film yang dilarang tayang di Indonesia Merdeka 17085 (Photo: KlikAktual)

Tahun: 2001

Durasi: 2 jam 2 menit

Genre: Action, Drama, War

Stream: -

Pemain: Jundai Yamada, Lola Amaria, Naoki Hosaka, Muhammad Iqbal

Rating: 4.3

Merdeka 17085 adalah film perang bersejarah yang menceritakan kisah seorang tentara Jepang yang ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Film kolaborasi perusahaan film Toho dan Rapi Films ini menggaet para aktor dari kedua negara. Tapi sayangnya, film yang sukses di Jepang dengan judul Murudeka 17085 ( "ムルデカ 17805") ini dilarang tayang di Indonesia.

Berdasarkan penilaian, film ini mengandung adegan yang dianggap bertentangan dan berlawanan dengan kejadian yang sebenarnya.

10. The Look of Silence

The Look of Silence (Photo: IMDb)

Tahun: 2014

Durasi: 1 jam 43 menit

Genre: Dokumenter, Biografi, Sejarah

Stream: Netflix, Prime Video, Apple TV

Pemain: Adi Rukun, M.Y Basrun, Volker Hanisch

Rating: 8.3

Daftar film yang dilarang tayang di Indonesia yang terakhir adalah The Look of Silence.

Film ini adalah produksi Indonesia yang menceritakan kisah seorang pria bernama Adi Rukun yang mengungkap kebenaran tentang kematian kakaknya yang dituduh sebagai PKI dalam peristiwa pembantaian massal tahun 1965-1966, pasca gerakan G30S/PKI.

Film ini sebenarnya sangat bagus dan bahkan bisa tayang di Festival Film Venice dan masuk nominasi Oscar untuk Best Documentary Feature.

Namun mengingat tema yang diangkat berasal dari peristiwa yang sangat sensitif, akhirnya film ini dilarang untuk tayang di bioskop Indonesia.

