10 Jam Diperiksa KPK, Penyidik 'Kejar' Ini dari Plt Wali Kota Madiun

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjawab pertanyaan awak media di lobby gedung KPK, Kuningan, Jaksel, Selasa (5/5/2026). (Foto: Inilah.com/Zhacky)

Hampir 10 jam lamanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun dalam kasus gratifikasi terkait 'fee' proyek di lingkungan Pemkot Madiun dan penerimaan CSR. Apa yang diselidiki KPK dari Bagus?

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan Bagus dilakukan penyidik untuk mendalami permintaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke perusahaan di lingkungan Pemkot Madiun.

"Dalam pemeriksaan hari ini, saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun kepada pihak-pihak swasta," kata Budi, di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Budi memaparkan, pendalaman terhadap perencanaan dan permintaan dana CSR dilakukan karena dari sanalah dugaan pemerasan oleh Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, muncul

"Ini juga berkaitan dengan adanya dugaan izin yang tidak diberikan kepada pihak swasta yang tidak kunjung memberikan dana CSR sesuai permintaan dari Wali Kota Madiun, sehingga unsur ancaman atau unsur pemerasannya menjadi kuat ya dalam konstruksi perkara ini. Termasuk juga dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan di sejumlah dinas dari para pihak swasta yang demikian itu juga diduga untuk kebutuhan dari Wali Kota Madiun," papar Budi.

Plt Walkot Madiun Diperiksa Hampir 10 Jam

Plt Walkot Madiun, Bagus Panuntun diperiksa penyidik KPK hampir 10 jam lamanya. Pemeriksaan Bagus digelar, Senin (11/5/2026), di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta.

Bagus tiba di Gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 07.39 WIB, dan selesai diperiksa sekitar pukul 17.49 WIB.

Dia sempat dicecar wartawan terkait pemeriksaannya hari ini. Namun, yang bersangkutan enggan menjawab secara rinci.

"Tanya penyidik, ya," jawab Bagus singkat.

