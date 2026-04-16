10 Kepala Dinas Pemkab Cilacap Digarap KPK, Ini Daftarnya!

Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang saat konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026). (Foto: Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso/tom).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Kamis (16/4/2026) di Kantor Polresta Cilacap, Jawa Tengah.

Dalam keterangan yang diterima, sebanyak 10 saksi yang diperiksa merupakan pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap, mulai dari kepala dinas hingga pejabat di sekretariat daerah.

Mereka antara lain Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sapta Giri Putra, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Bambang Tujiatno, serta Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hasanuddin.

Selain itu, KPK juga memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Paiman, Kepala Satpol PP Rochman, Kepala Dinas Pertanian Sigit Widayanto, serta Kepala Dinas PUPR Wahyu Ari Pramono.

Penyidik turut memanggil Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas PSDA Wahyu Indra Setiawan, Kepala Dinas Perikanan Indarto, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Ferry Adhi Dharma.

Operasi Senyap Bupati Cilacap

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya serta menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025–2026.

Dalam konstruksi perkara, Syamsul diduga menargetkan pengumpulan dana sebesar Rp750 juta. Dana tersebut direncanakan untuk kebutuhan THR forkopimda sebesar Rp515 juta, sementara sisanya diduga untuk kepentingan pribadi.

Namun, hingga saat penangkapan dilakukan, jumlah dana yang telah terkumpul mencapai Rp610 juta.