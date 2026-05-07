10 Korban Tewas Bus ALS vs Truk Tangki Teridentifikasi, Ini Daftar Namanya

Bangkai bus PO ALS yang terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, kabupaten Musi Rawas Utara Sumsel, Rabu (6/5/2026). (Foto: Antara)

Hingga saat ini pihak RS Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang masih terus mengidentifikasi korban kecelakaan maut yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan (Sumsel).

Kecelakaan itu melibatkan antara Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Simpang Danau, Kecamatan Karang Jaya, Rabu (6/5/2026). Akibatnya, 16 orang tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.

Dari 16 korban meninggal dunia, 10 jenazah telah berhasil diidentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Biddokkes Polda Sumsel, bersama Tim DVI Pusdokkes Mabes Polri.

Berikut 10 daftar nama korban teridentifikasi:

1. Aryanto (49), sopir mobil tangki PT Seleraya, warga Lubuk Linggau.

2. Martono (48), penumpang mobil tangki PT Seleraya, warga Musi Rawas Utara.

3. Alif (44), sopir Bus ALS, warga Jawa Tengah.

4. Saf (50), kernet Bus ALS, warga Medan.

5. Maleh (42), kru Bus ALS, warga Medan.

6. Relodo, penumpang Bus ALS.

7. Zulkifli, penumpang Bus ALS.

8. Aldi Sulistiawan, penumpang Bus ALS.

9. Rani, penumpang Bus ALS sekaligus istri Aldi Sulistiawan.

10. Bela, penumpang Bus ALS, anak dari Aldi Sulistiawan dan Rani.

Sementara 4 korban luka hingga kini masih menjalani perawatan di RSUD Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Para korban mengalami luka bakar di antaranya,

1. Jumiatun (35) warga Pati

2. Ngadiono (44) warga Pati

3. Muhammad Fahrul Hubaidi (31) warga Tegal

4. M. Fadli bin Ibrahim (30), kernet Bus ALS asal Riau (luka ringan)

"Total korban sebanyak 20 orang, terdiri dari 16 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat, dan 1 orang luka ringan," ujar Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Nandang Mu’min Wijaya, Kamis (7/5/2026).

Sebelumnya, kecelakaan maut antara bus ALS vs truk tangki di Musi Rawas Utara (Muratara) Rabu (6/5/2026) siang, hingga menewaskan 16 orang dan empat lainnya mengalami luka bakar.

Bus ALS yang mengangkut 18 penumpang itu sedang melaju dari arah Lubuklinggau menuju Jambi. Pengemudi menghindari jalan berlubang, namun nahas bus justru masuk ke jalur berlawanan.

Dari arah berlawanan datang mobil tangki Seleraya. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindari

Benturan keras tersebut memicu api hingga menghanguskan truk tangki. Pengemudi dan penumpang truk dilaporkan tewas terbakar di lokasi kejadian karena terjebak di dalam kabin yang terbakar.

Tak hanya itu, sopir bus ALS juga dinyatakan meninggal dunia bersama belasan penumpang lainnya.