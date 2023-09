10 Negara dengan Harga LPG Termurah, Indonesia Tidak Ada

Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG tabung 3 kg wajib menyertakan KTP. Ini dilakukan karena selama ini pembelian gas yang disubsidi pemerintah itu, tidak sesuai sasaran alias bukan orang tidak mampu.

Kasus terbaru penyelewengan penyaluran LPG 3kg terjadi Sumbagut. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 mengungkap, penyaluran 123.415 LPG tabung 3kg dengan nilai subsidi lebih Rp3 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BPK menemukan subpenyalur atau pangkalan mengisi logbook tidak sesuai dengan kondisi riil. Seperti identitas konsumen tidak jelas, tidak ada tanda tangan konsumen, logbook diparaf sendiri oleh pangkalan, dan kategori konsumen juga tidak terdefinisikan dengan baik.

Apabila dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pangkalan dari seluruh agen, tidak menutup kemungkinan nilai subsidi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan jauh di atas Rp3 miliar.

Selisih Harga Picu Penyelewengan

Disparitas harga antara gas LPG 3 kg yang disubsidi dan LPG non subsidi selama ini menjadi pemicu penyaluran LPG 3kg tidak tepat sasaran.

Harga LPG 3kg di pasaran adalah Rp12.750 per tabung. Bandingkan dengan dengan harga LPG non subsidi. LPG ukuran 5,5kg dijual Rp120.000 per tabung, sedangkan LPG tabung 12kg dibanderol Rp220.000.

Perbedaan harga yang mencolok juga telah memunculkan kasus pengoplosan gas LPG. Gas LPG 3kg dioplos ke tabung 12kg kemudian dijual seperti harga pasaran gas 12kg, demi mendapatkan keuntungan besar.

PT Pertamina sendiri beralasan tingginya harga LPG lantaran mengikuti harga gas dunia dan Indonesia masih sangat bergantung dengan gas impor.

Data Direktorat Jenderal Bea Cukai yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sepanjang 2022 Indonesia melakukan impor gas bumi sekitar 6,8 juta ton.

Volume itu meningkat sekitar 5,5% dibanding 2021, sekaligus menjadi impor gas terbesar dalam lima tahun terakhir.

Negara dengan Harga LPG Termurah

Ketergantungan akan impor gas alam membuat harga LPG tanah air terus mengalami kenaikan. Lalu negara mana saja yang menjual harga LPG termurah di dunia?

GlobalPetrolPrices.com meliris harga LPG di 53 negara per 4 September 2023 dan dari 53 negara itu, tidak terdapat Indonesia.

Berikut negara-negara dengan harga LPG termurah di dunia:

Aljazair US$0,066 atau Rp1.009/ liter Angola US$0,121 atau Rp1.851/ liter Rusia US$0,252 atau Rp3.855/ liter Arab Saudi US$0,253 atau Rp3.870/ liter Azerbaijan US$0,382 atau Rp5.844/ liter Honduras US$0,445 atau Rp6.808/ liter Australia US$0.446 atau Rp6.823/ liter Taiwan US$0,457 atau Rp6.992/ liter Libanon US$0,464 atau Rp7.099/ liter Peru US$0,480 atau Rp7.344/ liter

