10 Pemain Persib Jinakkan Bali United

Minggu, 12 April 2026 - 21:33 WIB

Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen usai menekuk Bali United dengan skor 3-2 pada pekan ke-27 Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu (12/4/2026).

Kemenangan ini membuat Persib kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 64 poin, unggul empat angka atas Borneo FC yang berada di posisi kedua.

Jalannya Pertandingan

Persib langsung tampil menekan sejak awal laga dan menciptakan peluang pada menit ke-12 melalui kerja sama Berguinho dan Ramon Tanque, namun masih mampu diantisipasi lini belakang Bali United.

Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-30 lewat sundulan Ramon Tanque memanfaatkan umpan jauh Federico Barba.

Memasuki babak kedua, Persib menambah keunggulan pada menit ke-55 melalui Luciano Guaycochea yang memanfaatkan bola rebound dari tendangan Eliano Reijnders.

Situasi berubah pada menit ke-64 setelah Patricio Matricardi menerima kartu kuning kedua sehingga Persib harus bermain dengan 10 orang.

Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Bali United untuk meningkatkan intensitas serangan. Gol balasan akhirnya tercipta pada menit ke-81 melalui tendangan bebas Teppei Yachida yang menembus gawang Teja Paku Alam.

Bali United hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-84, namun tendangan Irfan Jaya masih membentur mistar gawang.

Di tengah tekanan lawan, Persib justru mampu menambah keunggulan pada menit ke-87 melalui sundulan Federico Barba.

Bali United kembali memperkecil ketertinggalan pada masa injury time lewat gol Jordy Bruijn yang memanfaatkan umpan Yachida.

Namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 3-2 untuk kemenangan Persib Bandung.

Susunan pemain

Persib Bandung: Teja Paku Alam; Eliano Reijnders, Patricio Matricardi, Federico Barba, Kakang Rudianto; Marc Klok, Luciano Guaycochea, Thom Haye; Uilliam Barros, Ciro Alves, Ramon Tanque.

Pelatih: Bojan Hodak.

Bali United: Mike Hauptmeijer; Ricky Fajrin, Joao Ferrari, Bagas Adi, Tim Receveur; Kadek Agung, Teppei Yachida, Rahmat; Thijmen Goppel, Rahmat Arjuna, Diego Campos.

Pelatih: Johnny Jansen.