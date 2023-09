10 Rekomendasi Film Tentang Dunia Paralel, Plot Cerita Terbaik!

Film tentang dunia paralel ini memiliki daya tariknya sendiri di kalangan penikmat film.

Film ini banyak disukai karena mampu membangkitkan imajinasi penonton lewat sentuhan grafis yang menarik dengan penggambaran dunia lain yang keadaannya mirip dengan dunia yang kita tinggali.

Mengutip futurism.com, konsep dunia paralel ini muncul dari teori multiverse yang menunjukkan bahwa alam semesta ini adalah salah satu dari sekian banyak dari alam semesta yang ada.

Pada kesempatan kali ini, Anda akan disuguhkan dengan beragam rekomendasi film tentang dunia paralel. Penasaran? Mari simak selengkapnya di bawah ini.

Rekomendasi Terbaik Film tentang Dunia Paralel

Mengutip beberapa sumber, ini dia rekomendasi film tentang dunia paralel.

1. The Call (2020)

The Call (2020). Sumber: YouTube/Netflix Asia

Di urutan pertama ini, film dunia paralel datang dari Korea Selatan.

Genre sci-fi digabungkan dengan thriller, film The Call ini menjadi pilihan seru yang bisa Anda tonton ketika waktu luang. Menceritakan tentang kehidupan dua perempuan yang tinggal di rumah yang sama tapi di waktu yang berbeda.

Diperankan oleh Park Shin Hye dan Jeon Jong Soe, keduanya tidak sengaja terhubung melalui telepon tua.

Melalui sambungan telepon itu, keduanya saling berbagi rahasia dan cerita.

Namun tanpa mereka sadari kehidupan mereka pun juga ikut berubah dan harus menghadapi bahaya yang diluar dugaan keduanya.

2. My Tomorrow, Your Yesterday (2016)

My Tomorrow, Your Yesterday (2016). Sumber: YouTube/ Legend Cinemas

Merupakan film dari Jepang yang diadaptasi dari sebuah novel berjudul “Boku wa Ashita, Kinou no Kimi to Date Suru” karya Takafumi Nanatsuki.

Flm ini mengisahkan pertemuan Takatoshi Minamiyama, seorang mahasiswa jurusan seni di sebuah universitas di Kyoto.

Saat itu dalam perjalanannya menuju sekolah, dia melihat Emi Fukuju dan jatuh cinta pada pandangan pertama.

Namun siapa sangka ketika Takatoshi akhirnya mulai berkencan dengan Emi, tengah menikmati harinya bahagia bersama, Emi membeberkan sebuah rahasia besar kepada Takatoshi.

3. Dr. Strange (2016)

Dr. Strange (2016). Sumber: YouTube/ Marvel Entertainment

Satu lagi film produksi Marvel Studio yang juga mengangkat tema dunia paralel.

Stephen Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch dalam film Dr. Strange ini akan menjelajahi sebuah tempat yaitu Astral Dimension.

Bermula dari kecelakaan yang dialaminya dan mengakibatkan kemampuan motorik tangannya rusak dan berakhir membuatnya tak dapat lagi menjadi dokter ahli bedah saraf.

Waktu luang dimanfaatkannya untuk mempelajari dunia mistis yang tersembunyi dan dimensi alternatif.

Berlatar di Greenwich Village, New York, Dr. Strange menjadi perantara antara dunia nyata dan dunia lain yang tak sengaja ia buka dan memanfaatkan segala kemampuan metafisik untuk melindungi dunia marvel.

4. Parallels (2015)

Parallels (2015). Sumber: YouTube/ Fox Digital Studio

Parallels adalah sebuah film sci-fi yang menceritakan sebuah kelompok kecil yang melakukan perjalanan melintasi dunia paralel.

Berawal dari kakak beradik Ronan Carver dan Beatrix Carver serta satu orang lainnya Harold memasuki sebuah gedung bertingkat misterius untuk mencari ayah mereka.

Namun tak disangka, ternyata gedung tersebut adalah sebuah ‘pintu’ yang bisa menjelajahi dunia paralel.

Perjalanan ketiganya pun dimulai, setiap dunia yang mereka datangi itu hanya bisa dijelajahi dalam waktu 36 jam atau mereka akan terperangkap selamanya.

Sayangnya ketika memutuskan untuk kembali, mereka tidak tahu harus berapa dunia lagi yang harus dijelajahi sebelum kembali ke kehidupan di bumi.

Saat mencari jalan keluar, mereka pun bertemu dengan perempuan misterius.

5. Coherence (2013)

Coherence (2013). Sumber: Rotten Tomatoes Indie

Film garapan James Ward ini mengisahkan tentang Emily dan teman-temannya yang saat itu menghadiri sebuah pesta makan malam di rumah salah satu temen mereka Lee dan Mike.

Ketika hendak menuju acara itu, Emily mengalami kejadian aneh saat menghubungi kekasihnya. Perkiraan Emily kejanggalan itu ada hubungannya dengan Komet Miller yang akan melintasi Bumi.

Perkiraan Emily ternyata meleset, mereka justru bertemu dengan orang-orang asing.

Orang-orang itu memberikan sebuah kotak misteri yang membuat mereka bertemu dengan diri mereka sendiri dalam kehidupan berbeda.

6. Another Earth (2011)

Another Earth (2011). Sumber: YouTube/ SearchlightPictures

Film Another Earth, mengisahkan seorang perempuan bernama Rhoda Williams. Saat itu usianya 17 tahun dan baru saja menerima surat penerimaan dari MIT.

Rhoda pun merayakan keberhasilannya ini bersama teman-temannya.

Pada malam yang sama pula, sebuah planet mirip bumi terlihat dan mereka pun menyebutnya dengan sebutan ‘Earth II’.

Saat itu, Rhoda mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk, tidak sengaja bertabrakan dengan mobil John Burroughs dan menewaskan istri yang sedang hamil dan anak laki-lakinya.

Kecelakan tersebut membuatnya harus menjalani kehidupan di penjara selama 4 tahun. Sementara, di luar sana, ‘Earth II’ semakin mendekati Bumi.

7. The Chronicles of Narnia (2005-2010)

The Chronicles of Narnia (2005-2010). Sumber: YouTube/ Rotten Tomatoes Classics Trailer

Film selanjutnya pasti sudah tak asing, terutama bagi para penggemar film fantasi.

Kisah petualangan yang mengisahkan 4 bersaudara, Peter, Susan, Edmund, dan Lucy di dunia Narnia.

Film ini diadaptasi dari novel karya C.S Lewis dengan judul sama.

Berawal dari keempat bersaudara ini tinggal bersama seorang profesor tua. Suatu hari empat bersaudara ini sedang bermain petak umpat.

Tidak sengaja Lucy menemukan lemari pakaian yang ternyata menyimpan kehidupan lain dibaliknya.

Lucy berusaha memberitahu ketiga kakaknya tentang hal ini, namun mereka tidak percaya.

Sampai akhirnya keempat bersaudara ini mengunjungi negeri ajaib bernama Narnia.

Mereka pun menjalani kehidupan di negeri ajaib ini.

8. The Lake House (2006)

The Lake House (2006). Sumber: YouTube/Movieclips

Film yang rilis tahun 2006, diperankan oleh Sandra Bullock dan Keanu Reeves. Merupakan sebuah film romansa yang menceritakan hubungan keduanya yang tidak biasa di sebuah rumah di tepi danau.

Berawal dari kehidupan seorang dokter yang merasa kesepian dan tinggal disebuah rumah di tepi danau.

Kejadian tak terduga dimulai ketika dia bisa berkomunikasi dengan penghuni sebelumnya, seorang arsitek.

Mereka pun saling berkirim surat dan berakhir jatuh cinta. Namun sayangnya, mereka menemukan fakta bahwa mereka terpisah oleh waktu selama dua tahun.

9. The Golden Compass (2007)

The Golden Compass (2007). Sumber: YouTube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Sebuah film fantasi yang diangkat berdasarkan novel karya Philip Pullman, Northen Light.

Film ini mengisahkan petualangan Lyra yang hidup dalam dunia parallel fantastik yang dipi.

Dalam film ini digambarkan perjalanan Lyra menuju ujung Utara untuk menyelamatkan sahabat dan anak-anak lain yang diculik untuk bahan eksperimen mengerikan oleh organisasi misterius.

10. The One (2001)

The One (2001). Sumber: YouTube/ Far East Films

Film The One, mengusung tema perjalanan multiverse dan interdimensional.

Diperankan oleh Jet Li sebagai Gabriel Yulaw yang merupakan seorng agen nakal yang melakukan perjalanan ke realitas lain untuk membunuh versi lain dari dirinya agar bisa menjadi makhluk terkuat atau sebutan lainnya ‘The One’.

Dalam film garapan James Wong ini, Jet Li memainkan peran ganda sebagai Yulaw dan juga Gabe Law.

Gabe merupakan seorang sherif LASD (Los Angeles Sheriff's Department) yang juga mantan agen MultiVerse Authority (MVA) bekerja sama dengan agen MVA lainnya untuk mencegah Yulaw menjadi ‘The One’.

Itu dia beberapa rekomendasi film tentang dunia paralel yang mungkin bisa mengisi waktu luang anda.

Mengenai ada atau tidaknya dunia paralel, sebenarnya masih menjadi rahasia yang susah untuk diungkapkan.

Bahkan para ilmuwan dan filsuf pun masih terus meneliti apakah gagasan tentang multiverse ini benar terjadi secara empiris di kehidupan kita.

.

.

