10 Sumber Vitamin C Selain Jeruk untuk Tingkatkan Imunitas

Vitamin C mendukung sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dianggap menjadi andalan untuk membentengi diri dari serangan COVID-19. Kebutuhan vitamin C untuk pria sebanyak 90 miligram per hari, dan perempuan membutuhkan 75 miligram. Jeruk sedang memiliki sekitar 70 miligram, tetapi banyak makanan lain juga merupakan sumber yang baik dari vitamin C.

Berikut adalah 10 sumber vitamin C selain dari jeruk.

1. Paprika merah

Mereka memiliki banyak vitamin C, hingga 95 miligram per setengah cangkir. Mereka juga merupakan sumber vitamin A, B, E, dan K yang baik, serta potasium, folat, mangan, fosfor, dan magnesium.

Iris satu menjadi potongan-potongan untuk mengambil saus, atau potong menjadi salad dan dilengkapi telur dadar.

2. Kiwi

Kiwi memiliki banyak manfaat, dengan sekitar 70 miligram vitamin C per kiwi sedang ons per ons, lebih banyak daripada jeruk.

Buah ini memiliki serat serta flavonoid dan karotenoid, yang merupakan antioksidan yang membantu melindungi sel-sel Anda.

Kebanyakan orang mengupasnya terlebih dahulu, tetapi kulitnya memiliki nutrisi dan serat yang baik. Anda dapat mencoba menggosok bulu halus dan memakannya dengan kulitnya. Pastikan untuk mencucinya terlebih dahulu, seperti yang Inilah.com kutip dari webMD, Rabu, (16/3/2022).

3. Stroberi

4. Brokoli

Secangkir camilan berukuran gigitan ini memiliki sekitar 85 miligram vitamin C. Mereka juga rendah kalori dan tinggi serat serta berbagai antioksidan. Carilah buah beri yang montok dengan warna merah cerah, tutup hijau segar, dan tidak ada tanda-tanda jamur. Cuci dengan air dingin dan tutup rapat agar jus tetap berada di dalam.Setengah cangkir brokoli yang dimasak memiliki sekitar 50 miligram vitamin C. Ini juga memiliki banyak serat dan banyak antioksidan lain yang, antara lain, tampaknya menjaga peradangan turun.

Baca Juga: 10 Jenis Buah untuk Jaga Kadar Gula Darah

Cara terbaik untuk memasaknya?

Kukus brokoli selama 5 menit atau kurang. Ini dapat membantu sayuran menyimpan lebih banyak vitamin C di dalamnya dibandingkan dengan metode lain seperti merebus. Carilah batang berwarna cerah dan kepala kehijauan gelap yang terasa kencang saat ditekan ringan.

5. Blewah

Buah ini memiliki berbagai macam nutrisi, karotenoid, vitamin B, kalium, magnesium, tembaga, flavonoid. Selain itu terdapat 30 miligram vitamin C per setengah cangkirnya.

Gandakan itu menjadi satu cangkir dan Anda akan mendapatkan dua kali vitamin C dalam sekitar 50 kalori.

6. Tomat

Anda akan mendapatkan sekitar 20 miligram vitamin C dari tomat ukuran sedang, jika Anda memakannya mentah-mentah.

Kadar vitamin C turun saat Anda memasak tomat. Tapi antioksidan yang disebut likopen naik. Jadi untuk mendapatkan semua manfaatnya, Anda bisa mencoba tomat segar di sandwich Anda saat makan siang dan saus tomat yang dimasak di pasta Anda untuk makan malam.

7. kentang

Kentang panggang berukuran sedang memiliki sekitar 20 miligram vitamin C.

Mereka adalah sumber potasium dan serat yang sangat baik. Alih-alih menggorengnya dalam minyak, cobalah memanggangnya dalam minyak zaitun.

Pada kentang panggang, tukar mentega dengan topping yang lebih sehat, seperti salsa segar dan keju rendah lemak.

8. Bunga Kol

Secangkir kuntum memiliki sekitar 40 miligram vitamin C. Ini juga merupakan sumber vitamin K, folat, dan serat yang layak.

Anda bisa memakannya mentah, mengukusnya, atau memanggangnya dengan sedikit minyak zaitun. Dandani rasa dengan rempah segar, seperti thyme, yang memiliki sekitar 4 miligram vitamin C dalam satu sendok makan.

9. Pepaya

Secangkir pepaya memiliki semua vitamin C yang Anda butuhkan untuk hari itu, sekitar 90 miligram. Ini juga kaya akan karoten, flavonoid, vitamin B, folat, kalium, magnesium, dan serat.

Kombinasi nutrisi ini baik untuk jantung Anda dan bahkan dapat membantu melindungi dari kanker usus besar. Ambil bijinya, taburkan sedikit garam halal, dan peras jeruk nipis segar di atasnya.

10. Jus anggur

Segelas atau sekitar 6 ons seharusnya memberi Anda 70 hingga 95 miligram vitamin C, tentang apa yang Anda butuhkan untuk hari itu. Jika Anda tidak tahan dengan rasa asam, jumlah jus jeruk yang sama juga bisa digunakan.