10 Tahun Mangkrak, Pembangunan Stadion Barombong Terkendala Masalah Lahan

Setelah 10 tahun mangkrak, pembangunan Stadion Barombong, Sulawesi Selatan hingga kini masih belum bisa dipastikan kapan dilanjutkan. Mangkraknya proyek ini berimbas pada absennya event olahraga nasional maupun internasional di Makassar.

"Kalau kita lihat sekilas, stadion ini cukup megah sebenarnya. Tapi apakah kemudian kemegahan yang saat ini terlihat di Stadion Barombong itu sudah sesuai dengan standar internasional? Belum tentu begitu ya. Apalagi stadion itu dalam kondisi mangkrak," ujar Pengamat Sepak Bola Kesit Budi Handoyo, Rabu (22/4/2026).

Sejatinya dalam sebuah proyek pembangunan, baik di pemerintah maupun swasta, status, lahan merupakan hal utama yang harus clean and clear terlebih dahulu sebelum pembangunan dilakukan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Namun hingga dateline penyelesaian pekerjaannya 31 Desember 2017, kejelasan status lahan Stadion Barombong tak kunjung selesai.

PT. Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk sebagai pemilik sebagian lahan dalam proyek itu belum memberikan sertifikat lahan kepada Pemprov Sulsel lantaran menolak skema hibah murni.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemprov Sulsel, Suherman mengakui adanya permasalahan lahan di Stadion Barombong dan menjadi kewenangan Biro Hukum dan Aset.

"Itu Kewenangannya di Biro Hukum atau Biro Aset. Yang jelas pada prinsip nya, Pemprov Sulsel itu menginginkan ada stadion internasional di Sulawesi Selatan," katanya.

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Yeni Rahman berencana memanggil Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menggali informasi terkait duduk perkara penyebab mangkrak nya pembangunan Stadion Barombong.

"Kami nanti ke depan ini akan panggil Badan Aset. Kita mau tahu betul-betul kronologisnya seperti apa. Karena ternyata permasalahan ini sudah lama," tandasnya.

Diketahui, Stadion Barombong sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepak bola dan merupakan stadion baru PSM Makassar. Stadion ini dibangun akhir Januari 2011, kemudian pada 2 November 2017 Bagian tribun ambruk karena hujan deras yang melanda Kota Makassar