100 Kampung Nelayan Rampung Dibangun, Menteri Trenggono Kejar 1.369 KNMP hingga 2029

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan pembangunan 1.369 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) rampung pada 2029.

Program ini menjadi motor bagi “revolusi ekonomi” di wilayah pesisir, sekaligus menekan angka kemiskinan hingga nol persen.

Menteri Trenggono mengatakan, hingga saat ini, pemerintah telah membangun sekitar 100 titik KNMP di berbagai daerah pesisir.

“Ini yang akan kita bangun. Di tahun 2029 saya harus mampu menyelesaikan 1.369 KNMP, yang 100 titik sudah kita bangun,” kata Menteri Trenggono dalam unggahan akun media sosial @swtrenggono, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan, konsep kampung nelayan modern dirancang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa pesisir, melalui pembangunan kawasan yang lebih tertata, produktif, dan berbasis teknologi.

Menurutnya, jika model ini diterapkan secara luas, dampaknya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi di tingkat akar rumput.

“Bayangkan kalau daerah pesisir punya lahan guna desa nelayan yang dibangun seperti ini semua, yang modern dan produktif, ini sebuah revolusi ekonomi yang sangat luar biasa,” ujar dia.

Menteri Trenggono menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, yang telah memberikan perhatian besar terhadap sektor masyarakat pesisir, dan ekonomi kerakyatan.

“Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto, yang betul-betul memperhatikan sektor akar rumput,” tuturnya.

Ia optimistis, jika program tersebut dijalankan secara konsisten, target penurunan kemiskinan hingga nol persen dapat tercapai, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, berdampak signifikan terhadap produktivitas nelayan. Hal ini tampak di lokasi modeling KNMP Samber Binyeri, Biak, Papua.

Keberadaan KNMP di kampung itu, meningkatkan produktivitas nelayan hingga dua kali lipat. Yakni, meningkat dari 5,35 ton menjadi 10,85 ton tangkapan ikan. Peningkatan juga terjadi untuk jumlah hari melaut, dari 9 hari menjadi 13 hari atau naik 44 persen.

Sukses pembangunan kampung nelayan di pesisir Biak itu, rasa-rasanya perlu dilanjutkan ke daerah lain. Agar tercipta pemerataan perekonomian yang berkeadilan di negeri ini.



