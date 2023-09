100 Kesepakatan Dagang US$1,19 Miliar Diteken pada Hari Pertama TEI Ke-37

Hari pertama Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 langsung menunjukkan prestasi menggembirakan. Ditandai 100 kesepakatan dagang yang ditandatangani secara serentak dengan pembeli dari 14 negara, TEI berhasil mencetak transaksi sebesar US$1,19 miliar.

Dengan sangat bangga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyaksikan penandatanganan yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten.

Mendag Zulkifli Hasan mengapresiasi antusiasme para eksportir dan mitra-mitra dagang yang telah telah hadir dan berperan aktif dalam penandatanganan serentak hari ini.

“Saya yakin kepercayaan dan antusiasme para mitra dagang dari luar negeri terhadap para pelaku usaha Indonesia merefleksikan besarnya kepercayaan mereka terhadap momentum ‘Strengthening Global Trade For Global Recovery’ yang diusung Indonesia dalam TEI ke-37,” kata Mendag Zulkifli Hasan di Tangerang, Rabu (19/10/2022).

Penandatanganan 100 kesepakatan dagang tersebut terdiri atas 99 nota kesepahaman (MoU) dan satu letter of intent (LoI). Sementara itu, nilai kesepakatan dagang mencapai sebesar US$1,19 miliar.

Nilai tersebut terdiri atas kontrak dagang pelaku usaha Indonesia dengan pembeli Jepang (US$411,25 juta), Malaysia (US$175,89 juta), Mesir (US$150,00 juta), Belanda (US$120,11 juta), Arab Saudi (US$112,99 juta), Italia (US$82,95 juta), Inggris (US$ 62,00 juta), Amerika Serikat (US$42,00 juta), Australia (US$ 11,65 juta), Brasil (US$ 10,00 juta), Spanyol (US$ 10,10 juta), Jerman (US$3,00 juta), Bangladesh (US$ 2,00 juta), dan Filipina (US$ 43,00 ribu).

Komoditas yang termasuk dalam kontrak dagang meliputi makanan dan minuman, produk perikanan, produk kertas, cangkang kelapa sawit, makanan olahan, obat-obatan, sayuran, briket, gula aren, kopi, furnitur, produk kecantikan, rempah-rempah, produk kayu, dan ban kendaraan bermotor.

Selain itu, terdapat pula kontrak investasi untuk proyek pasokan daya dari darat untuk memenuhi kebutuhan listrik kapal sandar (shore to ship power supply).

Mendag Zulkifli Hasan juga menyampaikan apresiasinya kepada para perwakilan perdagangan Indonesia, yaitu Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di negara-negara akreditasi.

“Perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja memperluas produk-produk Indonesia di pasar-pasar negara mitra sehingga dapat meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia,” tandas Mendag Zulkifli Hasan.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengatakan, Kemendag terus mengantisipasi berbagai penandatanganan lainnya yang dapat terjalin selama pelaksanaan TEI ke-37 dan upaya-upaya tindak lanjut pascapenyelenggaraan TEI.

“Kali ini kita menyaksikan penandatanganan kesepakatan dagang secara serentak antara pelaku usaha Indonesia dan para pembeli dari luar negeri. Kami mengapresiasi usaha-usaha yang telah ditempuh hingga terwujud penandatanganan ini dan kami mengantisipasi berbagai kesepakatan bisnis selanjutnya,” ungkap Didi.