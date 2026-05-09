Mengenal 100 Nama Dinosaurus dan Ciri-Cirinya Lengkap dengan Gambar

Dinosarus adalah reptil purba yang hidup pada era Mesozoikum, sekitar 252 hingga 66 juta tahun lalu.

Menurut sejarah, mereka adalah makhluk yang berbahaya. Namun uniknya, anak-anak justru sangat menyukainya. Saking populernya, karakternya sering ditemukan pada piyama, boneka, dan merchandise lainnya.

Ternyata, semua ini terjadi karena adanya dorongan pemasaran yang berhasil membuat kisah prasejarah terasa menarik.

Dinosarus yang dulu dianggap lamban dan bodoh, citranya mulai dikembangkan sebagai hewan yang aktif, cerdas, dan memiliki kehidupan sosial.

Mereka juga menciptakan dua sisi karakter berbeda, karnivora yang dicitrakan sebagai hewan yang buas dan gagah, sementara herbivora dibuat sebagai makhluk yang bersahabat.

Bagi anak-anak, karakter dinosarus menciptakan perasaan aman karena mereka membutuhkan sosok yang kuat sebagai teman imajinasi.

Ditambah dengan keberadaan mereka yang hanya bisa dipelajari melalui fosil, anak-anak jadi lebih bebas menggunakan imajinasinya untuk menghidupkan kembali reptil purba ini di dalam pikiran mereka.

100 Nama Dinosarus dan Gambarnya

1. Tyrannosaurus Rex

Tyrannosaurus Rex (Foto: Jurassic World Evolution)

Si raja karnivora setinggi 4 meter dengan berat 8 ton. Meski memiliki tangan yang mungil, ia punya gigitan super kuat yang bisa menghancurkan tulang mangsanya.

2. Triceratops

Herbivora tangguh seberat 10 ton dengan tinggi 3 meter. Ia memiliki tiga tanduk di wajah dan tameng leher besar agar tidak mudah digigit musuh-musuhnya.

3. Velociraptor

Velociraptor (Foto: Jurassic Park Wiki)

Karnovora kecil setinggi setengah meter yang beratnya hanya 15 kg. Ia sangat cerdas, gesit, dan punya cakar kaki melengkung yang dapat mendukungnya untuk memanjat atau menerkam mangsanya.

4. Brachiosaurus

Brachiosaurus (Foto: Live Science)

Dinosarus berleher panjang pemakan tumbuhan setinggi 12 meter dan bobot 40 ton. Kaki bagian depannya lebih tinggi untuk memudahkannya memakan daun yang ada di puncuk pohon.

5. Stegosaurus

Stegosaurus (Foto: Live Science)

Herbivora setinggi 4 meter dengan bobot 5 ton. Pada bagian punggung terdapat lempeng tulang tegak dan ekornya memiliki duri tajam yang berfungsi untuk mengusir predator yang nakal.

6. Spinosaurus

Spinosaurus (Foto: Jurassic Park Wiki)

Karnivora air setinggi 5 meter dengan berat 7 ton. Ia punya layar besar di punggung dan moncong panjang seperti buaya untuk menangkap ikan di sungai.

7. Ankylosaurus

Ankylosaurus (Foto: Live Science)

Herbivora seberat 6 ton yang tingginya 1,7 meter. Tubuhnya seperti tank berlapis baja dan ekornya punya gada tulang besar untuk memukul kaki musuh.

8. Allosaurus

Allosaurus (Foto: Live Science)

Pemburu karnivora setinggi 3 meter dengan berat 2 ton. Karakternya, ia sangat suka bekerja sama dengan teman-temannya untuk mengejar mangsa yang lebih besar darinya.

9. Diplodocus

Diplodocus (Foto: Jurassic World Evolution)

Herbivora berukuran panjang setinggi 4 meter dan berat 15 ton. Ekornya sangat tipis dan panjang, tapi bisa dilecutkan seperti cambuk untuk menakut-nakuti lawan.

10. Parasaurolophus

Parasaurolophus (Foto: Jurassic Park Wiki)

Dinosarus pemakan tanaman setinggi 3 meter dengan berat 3 ton. Punya jambul panjang di kepala yang bisa mengeluarkan suara "nguuung" seperti suara terompet untuk memanggil teman.

11. Giganotosaurus

Giganotosaurus (Foto: Jurassic Park Wiki)

Karnivora raksasa setinggi 4 meter dengan berat 8,5 ton. Tubuhnya sedikit lebih besar dari T-Rex dan punya gigi-gigi yang sangat tajam untuk berburu.

12. Dilophosaurus

Dilophosaurus (Foto: Pangaea Land of the Dinosaurs)

Karnivora setinggi 2 meter dengan berat 400 kg. Karakteristinya, ia punya dua jambul tipis di atas kepalanya dan memiliki kemampuan berlari yang sangat cepat.

13. Carnotaurus

Carnotaurus (Foto: Jurassic Park Wiki)

Karnivora setinggi 3 meter dengan berat 1,5 ton. Ia dijuluki "banteng" karena memiliki dua tanduk di atas mata dan kaki yang sangat kuat untuk lari.

14. Iguanodon

Iguanodon (Foto: Jurassic Park Wiki)

Herbivora setinggi 3 meter dan bobot 4 ton. Ia punya jempol tangan yang berbentuk duri tajam sebagai senjata rahasia kalau ada yang mengganggunya.

15. Apatosaurus

Apatosaurus (Foto: Live Science)

Dinosarus sebesar 20 ton dengan tinggi 5 meter. Ia memiliki lehar yang sangat tebal dan kuat dan sering menghabiskan waktu seharian hanya untuk makan rumput.

16. Pachycephalosaurus

Pachycephalosaurus (Foto: Jurassic World Evolution)

Herbivora setinggi 2 meter dengan berat 450 kg. Kepalanya terdapat tempurung tulang yang sangat keras dan sering digunakan untuk beradu sundulan dengan temannya.

17. Therizinosaurus

Therizinosaurus (Foto: Jurassic Park Institute)

Herbivora yang memiliki tinggi 5 meter dan bobot 5 ton. Ia memiliki cakar sepanjang 1 meter yang sering digunakannya untuk menarik ranting pohon ke mulutnya.

18. Argentinosaurus

Argentinosaurus (Foto: Wikipedia)

Dinosarus raksasa seberat 80 ton dengan tinggi 15 meter. Saking besarnya, setiap ia melangkah, tanah agar terasa bergetar.

19. Gallimimus

Gallimimus (Foto: Jurassic Park Wiki)

Omnivora yang punya tinggi 2 meter dan berat 450 kg. Bentuknya sangat mirip burung unta, tapi ia tidak memiliki gigi dan punya kemampuan berlari yang sangat cepat.

20. Baryonyx

Baryonyx (Foto: Jurassic Park Institute)

Karnivora setinggi 2,5 meter dengan berat 1,2 ton. Ia memiliki cakar jempol yang sangat panjang untuk menusuk ikan di air.

Nama-Nama Dinosarus Lainnya