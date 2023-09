100 Tahun MG di GIIAS 2023, Perjalanan dari Rekor Kecepatan hingga Kendaraan Ramah Lingkungan

New MG ZS EV yang meluncur di GIIAS 2023. (Foto: MG Indonesia)

Di tengah gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, satu merek otomotif Britania menarik perhatian dengan sejarah dan inovasi yang mengesankan. Morris Garages (MG), merek yang telah berkiprah selama satu abad dalam dunia otomotif, merayakan ulang tahunnya yang ke-100 dengan peluncuran New ZS EV.

Pada 1924, MG memulai perjalanannya sebagai divisi mobil sport dari Morris Cars. Dengan model pertama, MG 14/28, yang mencapai kecepatan maksimum 65 mph, MG menetapkan standar untuk mobil yang ringan, cepat, dan menyenangkan untuk dikendarai.

Namun, legenda MG benar-benar dimulai dengan EX181. Pada 1957, mobil ini memecahkan rekor kecepatan dengan kecepatan maksimum 395 kilometer per jam. Dengan mesin 1.489 cc dan tenaga 290 tk, EX181 membuktikan bahwa MG adalah primadona mobil sport di seluruh dunia.

Salah satu cerita menarik dari era keemasan MG adalah ketertarikan King Charles III terhadap MGC, kakak dari MGB. Sebagai pilihan mobil sportnya saat masih muda, MGC menjadi simbol prestisius dari merek ini. Ini adalah bukti nyata dari daya tarik dan kualitas yang ditawarkan MG.

Inovasi dan Elektrifikasi

Dalam era modern, MG terus menciptakan terobosan inovatif. Sistem konektivitas cerdas iSmart adalah salah satu contoh bagaimana MG menggabungkan teknologi terbaru dengan pengalaman berkendara yang lebih mudah dan nyaman.

Memasuki era elektrifikasi, MG juga telah siap dengan New ZS EV dan MG4 EV, serta MG Cyberster. Puncak perayaan 100 tahun MG dirayakan dengan peluncuran New ZS EV di GIIAS 2023.

Perayaan Seabad dan Dedikasi untuk Indonesia

Perayaan ini bertepatan dengan bulan kemerdekaan Indonesia. MG Motor Indonesia merayakannya dengan program "Independence Deals," menawarkan berbagai insentif dan hadiah eksklusif.

Marketing and PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin, mengungkapkan keyakinannya bahwa New MG ZS EV akan membuka standar baru dalam industri otomotif Indonesia. "New MG ZS EV mencerminkan dedikasi MG dalam menghadirkan kendaraan yang menggabungkan warisan ikonik dengan teknologi canggih," ujarnya.

MG adalah cerita tentang evolusi, inovasi, dan dedikasi. Dari awal yang legendaris sebagai pembuat mobil sport hingga peranannya sebagai pemimpin dalam teknologi modern dan elektrifikasi, MG telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan beradaptasi.

Seabad perjalanan MG adalah bukti dari kekuatan merek ini. Dengan perayaan yang meriah di GIIAS 2023, MG menegaskan posisinya sebagai merek otomotif yang terus berinovasi, dengan mata selalu tertuju pada masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.