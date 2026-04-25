103 Sekolah Swasta di Jakarta Digratiskan, Anggaran Tembus Rp253,6 M

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Foto: Antara/Lifia Mawaddah Putri)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan 103 sekolah swasta pada 2026 dengan total anggaran mencapai Rp253,6 miliar.

Program ini dijalankan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025. Dari total tersebut, sebanyak 40 sekolah merupakan penerima lanjutan yang mendapatkan pendanaan penuh selama Januari hingga Desember 2026. Sementara 63 sekolah lainnya baru menerima anggaran untuk periode Juli hingga Desember 2026.

Sekolah yang masuk program tersebar di lima wilayah kota administrasi, mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi warga dengan keterbatasan ekonomi.

“Pemprov mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Harapannya bisa membantu keluarga yang kesulitan agar anaknya tetap bersekolah," kata Pram, Sabtu (25/4/2026).

Selain itu, Pemprov DKI juga memastikan program bantuan pendidikan lain tetap berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah.

Meski demikian, pelaksanaan program ini belum merata sepanjang tahun untuk seluruh sekolah. Sebagian sekolah baru masih menerima pendanaan setengah tahun, sehingga efektivitas program masih akan bergantung pada pelaksanaan di lapangan serta pengawasan penggunaan anggaran.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa lonjakan anggaran terjadi karena adanya penambahan 63 sekolah swasta baru yang mulai menerima bantuan pada tahun ajaran Juli 2026.

“Jadi dia buat penerimaan peserta didik baru, lalu untuk pengembangan sarana prasarana, kegiatan yang mendukung mutu dan pembayaran gaji dan honor guru”

Adapun rincian penggunaannya meliputi:

1. Anggaran digunakan untuk mendukung proses SPMB di sekolah swasta agar berjalan lancar tanpa membebani siswa.

2. Dana dialokasikan untuk peningkatan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, hingga penunjang belajar lainnya.

3. Kegiatan yang mendukung mutu pendidikan, termasuk program peningkatan kualitas pembelajaran, asesmen, serta kegiatan akademik dan non-akademik.

4. Pembayaran gaji dan honor guru. Anggaran juga difokuskan untuk kesejahteraan tenaga pendidik agar proses belajar mengajar tetap optimal.

5. Selain itu, dana ini turut digunakan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pengembangan potensi siswa secara menyeluruh.

Sekolah swasta dilarang melakukan pungutan

Dengan besarnya bantuan yang diberikan, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa sekolah swasta penerima dana tidak diperbolehkan memungut biaya apa pun dari siswa.

“Dia tidak boleh lagi memungut apa pun ke peserta didik. Di Pasal 20 Pergub itu ada, sekolah swasta yang menerima pendanaan pendidikan dilarang memungut biaya dalam bentuk apa pun,” jelas Nahdiana.

Terkait pencairan dana, Nahdiana menyebut sistem yang saat ini dilakukan per semester masih akan dikaji ulang. Ke depan, ada kemungkinan mekanisme diubah menjadi lebih cepat, seperti setiap tiga bulan, agar penyaluran lebih efektif.

Ia juga menegaskan bahwa keterlambatan pencairan pada awal program bukan karena kelalaian pemerintah, melainkan akibat proses penyusunan dan harmonisasi regulasi yang baru rampung pada akhir 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri.

“Seolah-olah di bulan Juli sampai November itu tidak kebayar, padahal kan kita nunggu regulasinya, jadi sebenarnya bukan terlambat ya,” pungkasnya.