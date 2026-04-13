11 Anak Buah Gatut Sunu Dipulangkan KPK ke Tulungagung Usai Diperiksa Maraton

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang sebelumnya dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan.

Dari total 13 orang yang diperiksa, sebanyak 11 pejabat berstatus saksi telah dipulangkan ke daerah asalnya setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

"Pemeriksaan terhadap para saksi sudah selesai dan tidak ada pemeriksaan lanjutan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Budi memastikan, seluruh saksi dari jajaran Pemkab Tulungagung telah kembali ke daerah masing-masing setelah proses pemeriksaan rampung.

Sementara itu, dua orang lainnya, yakni Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, tetap berada dalam penanganan KPK dengan status tersangka.

"Saat ini sudah tidak ada lagi pejabat Tulungagung yang berada di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dan mengungkap dugaan praktik pemerasan di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Dalam konstruksi perkara, bupati diduga meminta sejumlah uang kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dengan target mencapai Rp5 miliar.

Namun, dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang sekitar Rp2,7 miliar sebagai barang bukti.

KPK menyatakan masih terus mendalami kasus ini guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.