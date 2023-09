11 Gelar Kehormatan Megawati: 2 Profesor dan 9 Doktor, Terbaru dari Universitas Seni Seoul

Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menerima gelar kehormatan profesor dari Seoul Institute of the Arts (SIA).

Univesitas Seni Seoul itu memberi gelar profesor kehormatan kepada Megawati di bidang ilmu kebijakan seni dan ekonomi kreatif.

"Ini tidak hanya berarti bagi saya pribadi. Namun juga bagi keluarga besar Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa Indonesia, dan bagi seluruh jajaran PDI Perjuangan yang saya pimpin," kata Megawati dalam pidato sambutannya dalam acara penganugerahan di Kampus SIA, di Seoul, Korea Selatan, Rabu (11/5/2022).

“Ketika saya membaca surat dari yang terhormat Bapak Nam-Sik Lee, Ph.D, (Presiden SIA) saya sungguh terharu. Terutama setelah mengetahui bahwa saya bukan hanya orang Indonesia yang pertama menerima penghormatan ini, namun juga sebagai orang asing pertama,” tambah Megawati.

Dengan gelar terbaru ini, total Megawati sudah mendapat 11 gelar kehormatan, dua diantaranya gelar profesor dan sembilan gelar doktor.Pada Juni 2021 lalu, Megawati menerima gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Bidang Kepemimpinan Strategik.

Sementara sembilan gelar doktor kehormatan Megawati yaitu:

1. Waseda University of Tokyo, Tokyo, Jepang, 29 September 2001 (Bidang Politik).2. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Moskow, Rusia, 22 April 2003 (Bidang Politik).3. Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan, 19 Oktober 2015 (Bidang Politik)4. Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung, Indonesia, 25 Oktober 2016 (Bidang Politik dan Pemerintahan).5. Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang, Indonesia, 27 September 2017 (Bidang Pendidikan Politik).6. Mokpo National University, Kota Mokpo, Korea Selatan, 16 November 2017 (Bidang Demokrasi Ekonomi).7. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung, Indonesia, 8 Maret 2018 (Bidang Politik dan Pemerintahan).8. Fujian Normal University (FNU), Fuzhou, Fujian, Tiongkok, 5 November 2018 (Bidang Diplomasi Ekonomi).9. Soka University Japan, Tokyo, Jepang, 8 Januari 2020 (Bidang Kemanusiaan).

“Dengan menerima profesor kehormatan ini, maka pengembangan kebudayaan Indonesia, dan bagaimana upaya membangun kerjasama kebudayaan kedua bangsa menjadi bagian tanggung jawab saya. Kerjasama kebudayaan tersebut tidak hanya mencakup pendidikan, ekonomi kreatif, diplomasi kebudayaan, namun juga dialog kebudayaan,” tutur Megawati.

Dalam kesempatan itu, Megawati hadir didampingi pejabat teras DPP PDIP, seperti Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey bersama istrinya Rita Dondokambey, Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri, serta jajaran Kedubes RI di Korsel yang dipimpin Dubes Gandi Sulistyanto.