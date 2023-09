11 Rekomendasi Film Barat Terbaru Tahun 2023, Wajib Nonton!

Industri perfilman barat atau film Hollywood selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, terutama bagi para pecinta film. Ini karena film Hollywood terus menghadirkan karya-karya baru yang memukau para penonton di seluruh dunia. Tidak heran jika film barat terbaru selalu dinantikan para pecinta film di dunia.

Tahun 2023 menjanjikan banyak rilis film barat terbaru yang patut dinantikan, mulai dari aksi, petualangan, hingga drama. Bahkan, untuk bisa menontonnya Anda tak perlu lagi datang ke bioskop. Kini, Anda bisa menontonnya melalui streaming dengan membeli ultra voucher atau voucher digital di marketplace terpercaya, seperti Blibli.

Nah, bagi Anda yang ingin menyaksikan atau berencana menonton film barat terbaru di rumah, Anda bisa melihat beberapa rekomendasinya di bawah ini.

1. Avatar 2

2. Black Panther: Wakanda Forever

3. Indiana Jones 5

4. The Flash

5. Fantastic Beasts and Where to Find Them 3

6. Mission: Impossible 8

7. Jurassic World: Dominion

8. The Marvels

9. Aquaman and The Lost Kingdom

10. Downton Abbey: A New Era

11. Pirates of the Caribbean 6

Setelah menunggu selama 13 tahun, Avatar kembali hadir dengan sekuelnya, Avatar 2. Film ini akan membawa penonton kembali ke dunia Pandora dan dijadwalkan akan rilis pada Desember 2023. Film barat terbaru ini akan melanjutkan kisah Jake Sully dan Neytiri di Pandora.Setelah kepergian aktor Chadwick Boseman, film Black Panther: Wakanda Forever masih tetap berjalan. Rilisnya dijadwalkan pada November 2023 dengan karakter yang masih sama. Black Panther sendiri akan menceritakan kisah Wakanda selanjutnya yang digantikan oleh adik T-Chala, yaitu Suri.Rekomendasi film barat terbaru yang tak boleh dilewatkan adalah Indiana Jones 5. Film barat terbaru yang satu ini akhirnya dirilis setelah bertahun - tahun tidak ada kabarnya. Film Indiana Jones akan kembali dimainkan oleh Harrison Ford sebagai pemeran utamanya.The Flash menjadi salah satu film superhero yang patut ditunggu-tunggu pada 2023 setelah para penantian penggemar DC comics menunggu lama. Film barat terbaru ini diadaptasi dari karakter DC Comics dan dijadwalkan rilis pada Juni 2023.Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 akan rilis pada April 2023. Film ini akan melanjutkan kisah dari film sebelumnya yang masih mengisahkan petualangan Newt Scamander.Tom Cruise kembali dalam aksi film Mission: Impossible 7. Mission: Impossible 8 adalah sekuel dari franchise Mission: Impossible yang sukses. Film ini akan melanjutkan kisah Ethan Hunt yang diperankan oleh Tom Cruise. Diikuti oleh pemain-pemain lainnya seperti Simon Pegg, Rebecca Ferguson, dan Ving Rhames. Film ini dijadwalkan rilis pada November 2023.Jurassic World: Dominion adalah sekuel ketiga dari Jurassic World yang diproduksi oleh Steven Spielberg. Film ini menghadirkan para pemain lama seperti Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard dan dijadwalkan rilis pada Juni 2022.The Marvels adalah film barat terbaru bertema superhero dari Marvel Cinematic Universe yang menghadirkan Brie Larson sebagai Carol Danvers (Captain Marvel), Teyonah Parris sebagai Monica Rambeau, dan Iman Vellani sebagai Ms. Marvel. Film ini dijadwalkan rilis pada November 2023. Para penggemar MCU, jangan sampai terlewatkan film ini, ya!Rekomendasi film barat terbaru yang sudah ditunggu-tunggu berikutnya adalah Aquaman and The Lost Kingdom. Film barat yang satu ini merupakan sekuel dari Aquaman yang sukses pada tahun 2018. Film ini dijadwalkan rilis pada Desember 2023 dengan Jason Momoa kembali memerankan karakter utama.Downton Abbey: A New Era adalah sekuel dari seri televisi Downton Abbey yang populer. Film barat terbaru ini akan mengambil cerita setelah enam tahun dari penayangan episode terakhir seri tersebut. Rilisnya dijadwalkan pada Desember 2023.Satu lagi film barat terbaru yang tak boleh dilewatkan Pirates of the Caribbean 6. Film ini adalah film sekuel dari franchise Pirates of the Caribbean. Film ini akan menghadirkan kembali Johnny Depp sebagai Kapten Jack Sparrow. Film ini dijadwalkan rilis pada Desember 2023.

Itulah beberapa rekomendasi film terbaru yang bisa Anda tonton di tahun 2023. Jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menonton film-film blockbuster tersebut.

