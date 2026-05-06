115 RT Terendam, DPRD Soroti Kinerja Pompa dan Drainase Jakarta

Warga menyelamatkan perabotan rumahnya saat banjir di Bojong Kavling, Rawa Buaya, Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Foto: Antara Foto/Putra M. Akbar/YU).

Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta setelah hujan deras mengguyur sejak dini hari. Sedikitnya 115 rukun tetangga (RT) di berbagai kawasan permukiman terendam dengan ketinggian air antara 30 hingga 100 sentimeter.

Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, wilayah terdampak tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, hingga sebagian Jakarta Barat. Petugas gabungan telah dikerahkan untuk melakukan penanganan darurat di titik-titik banjir, termasuk penyedotan air dan pengaturan mobilitas warga.

Sementara itu, BMKG mencatat curah hujan dengan intensitas di atas 100 milimeter per hari termasuk kategori lebat hingga ekstrem. Kondisi tersebut diperparah oleh sistem drainase yang belum optimal serta adanya penyumbatan akibat sedimentasi dan sampah yang menurunkan kapasitas aliran air di sejumlah saluran.

Luapan air dari Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Krukut juga memperluas genangan di kawasan permukiman warga, membuat sejumlah titik sulit surut dalam waktu singkat.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Husen, menyoroti kinerja sistem pompa air dan drainase yang dinilai belum maksimal dalam menghadapi curah hujan tinggi.

“Disamping itu pentingnya normalisasi sungai serta pengerukan saluran air secara konsisten guna mencegah banjir berulang,” ujar Husen, Rabu (6/5/2026).

Ia juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pompa air di lapangan yang diduga tidak semuanya berfungsi optimal saat dibutuhkan.

“Hal ini perlu mendapat perhatian serius. Kemungkinan beberapa mesin pompa sudah tua sehingga daya kerjanya menurun. Dinas Sumber Daya Air harus memperhatikan secara detail seluruh infrastruktur pendukung penanganan banjir,” katanya.

Selain persoalan teknis, Husen turut menyoroti penumpukan sampah yang masih ditemukan di sejumlah saluran air. Menurutnya, kondisi ini turut memperlambat proses surutnya banjir di beberapa wilayah.

“Penanganan sampah harus dilakukan sebelum hujan turun. Langkah antisipasi dari Dinas Lingkungan Hidup sangat penting agar tidak terjadi penyumbatan yang memperparah banjir,” tutupnya.