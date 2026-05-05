115 Wilayah di Jakarta Masih Terendam Banjir, Ini Daftarnya

Petugas BPBD DKI Jakarta saat memonitor lokasi banjir di Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026). (Foto: Antara/HO-BPBD DKI Jakarta)

Sejumlah wilayah di Jakarta masih tergenang banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak Senin (4/5/2026) kemarin.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat terdapat 115 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di Jakarta Barat, Timur, dan Selatan, masih terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 15 sentimeter (cm) hingga 2,4 meter.

"Penyebab curah hujan tinggi yang mengakibatkan Kali Krukut, Kali Grogol Mampang, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Keuangan, Kali Mampang dan Kali Ciliwung meluap, sehingga merendam permukiman warga," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Marulitua Sijabat di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, data terakhir terdapat 115 RT dan empat ruas jalan di Jakarta Barat,Timur, dan Selatan yang masih terendam banjir hingga Selasa pagi.

Ia menjelaskan bahwa hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Senin (4/5/2026) menyebabkan kenaikan tinggi muka air pada Pos Pesanggrahan (Siaga 3) pukul 16.00 WIB, Pintu Air Pasar Ikan (Siaga 2) pukul 19.00 WIB, Pos Depok (Siaga 3) pukul 17.00 WIB, Pos Angke Hulu (Siaga 3) pukul 17.00 WIB, Pos Angke Hulu (Siaga 2) pukul 18.00 WIB.

Kemudian do Pos Karet (Siaga 3) pukul 19.00 WIB, Pos Cipinang Hulu (Siaga 3) pukul 20.00 WIB, Pos Sunter Hulu (Siaga 3) pukul 20.00 WIB, Pos Angke Hulu (Siaga 1) pukul 20.00 WIB, sehingga menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

"Untuk ketinggian air mulai dari 15 cm sampai 240 cm (2,4 meter)," ucapnya.

Saat ini BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

"BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop," ujar Marulitua.

Berikut sebaran banjir yang didata BPBD DKI Jakarta, Selasa (5/5/2026) pagi,

Jakarta Barat terdapat 15 RT, yang terdiri dari:

Kelurahan (Kel) Kedaung Kali Angke: 3 RT

Kel. Rawa Buaya: 2 RT

Kel. Kedoya Selatan: 4 RT

Kel. Joglo: 1 RT

Kel. Kembangan Selatan: 5 RT

Jakarta Selatan terdapat 78 RT, yang terdiri dari:

Kel. Cilandak Barat: 1 RT

Kel. Pondok Labu: 1 RT

Kel. Tanjung Barat: 2 RT

Kel. Cipete Utara: 3 RT

Kel. Petogogogan: 37 RT

Kel. Bangka: 1 RT

Kel. Pela Mampang: 9 RT

Kel. Rawajati: 4 RT

Kel. Cilandak Timur: 3 RT

Kel. Pejaten Timur: 8 RT

Kel. Bintaro: 6 RT

Kel. Pesanggrahan: 2 RT

Kel. Ulujami: 1 RT

Jakarta Timur terdapat 22 RT, yang terdiri dari:

Kel. Bidara Cina: 4 RT

Kel. Kampung Melayu: 8 RT

Kel. Cawang: 7 RT

Kel. Cililitan: 3 RT

Ketinggian: 15 s.d 240 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi, Luapan Kali Krukut, Luapan Kali Grogol Mampang, Luapan Kali Angke, Luapan Kali Pesanggrahan, Luapan Kali Keuangan, Luapan Kali Mampang dan Luapan Kali Ciliwung.