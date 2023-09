12 Jam Tetap Mempesona dengan barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint

Di tengah langgengnya tren K-beauty di tanah air, brand kosmetik asal Korea Selatan barenbliss tak henti-hentinyanya luncurkan produk-produk dengan beragam inovasi. Produk terbaru yang baru-baru ini dirilis brand ini adalah barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint.

Melengkapi ragam varian warna bold lip tint yang jadi kesukaan penggemar K-beauty di tanah air, barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint punya daya tarik tersendiri. Apa saja daya tariknya? Simak selengkapnya!

Setelah sukses menggemparkan pasar kosmetik tanah air dengan ragam warna cerah lini produk lip tint, barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint hadir jadi pilihan Anda yang gemar berpenampilan bold dengan hasil akhir yang matte.

Ada tiga keunggulan utama dari produk ini. Pertama, kemampuan Non-transfer Smooth Finish membuat produk ini jadi lebih nyaman di bibir dengan tampilan halus dan berpigmentasi tinggi.

Kedua, kemampuan Longwear Up To 12H dengan Color Booster Technology mampu mengunci warna dengan kuat di bibir untuk hasil yang tahan lama, bahkan hingga 12 jam!

Ketiga, performa Lightweight Comfy Matte membuat tekstur produk jadi super ringan di bibir tanpa rasa lengket sedikitpun. Dengan begitu, Anda bisa lebih nyaman dengan bibir cantik dan lembab sepanjang hari.

Sesuai namanya, barenbliss, brand ini memiliki filosofi B+N+B. Nama tersebut memiliki kepanjangan bare essentials, no harm, dan bliss moments. Nah, barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint pun tentu sesuai dengan filosofi ini.

Baca Juga: Kesempatan Besar Dapat Giveaway Milyaran Rupiah dan THR dari Barenbliss

barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint memiliki kandungan Bare Essentials, yaitu Triple Flower Essence-Antioxidant (Meadowfoam Oil, Sunflower Oil, dan Chamomile Oil) dan E-Hyaluron Moisture (Hyaluronic Acid dan Vitamin E), produk ini mampu menutrisi sekaligus melembabkan bibir seiring pemakaian.

Tak cuma itu, kandungan Color Booster Technology membuat warna produk jadi tahan lama, tahan transfer, dan nyaman di bibir.

Selain itu, produksi lip tint ini juga berlandaskan prinsip No Harm dengan 0% Paraben, 0% Alcohol, 0% Mineral Oil, 0% BHA/BHT, 0% Gluten, 0% Synthetic Fragrance, dan No-Animal Testing.

Tak hanya itu, produk riasan bibir ini punya tekstur matte yang ringan, nyaman, dan transferproof dengan aroma buah delima yang segar. Dengan begitu, pemakaian produk barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint akan penuh dengan Bliss Moments atau momen keceriaan.

Pilihan Warna barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint

Untuk melengkapi tampilan Anda di berbagai macam acara, produk yang satu ini hadir dengan 6 pilihan warna, yaitu:

1. Fresh Dawn - nuansa soft pinkish nude, bisa digunakan untuk warna dasar untuk tampilan ombre lips2. Magical Mimosa - nuansa mild peachy pink yang cocok untuk daily look untuk semua warna kulit3. Pollen Harvest - nuansa medium pinkish brown yang cocok untuk warna dasar ombre lips maupun untuk daily look4. Sunny Rose - nuansa passionate pinkish neutral yang cocok untuk daily look ataupun jadi warna bagian dalam ombre lips look5. Ruby Daisy - nuansa spicy orangish red shades ini bisa jadi pilihan untuk warna bagian dalam ombre lips look6. Sassy Season - nuansa brave rosy brown bisa dipakai daily look atau warna bagian dalam ombre lips look

Keenam warna di atas dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan look yang ingin Anda capai di berbagai momen. Mulai dari riasa ombre lips hingga full lips, semua cocok!

baron bliss Full Bloom Transferproof Matte Tint vs Peach Makes Perfect Lip Tint

Selain Full Bloom Transferproof Matte Tint, barenbliss juga punya produk perias bibir andalan pendahulunya, yaitu barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint. Apa saja perbedaan antara keduanya?

Pertama, perbedaan mencolok antara kedua produk perias bibir ini adalah teksturnya. Dibandingkan dengan Full Bloom Transferproof Matte Tint yang punya tekstur creamy, Peach Makes Perfect Lip Tint punya tekstur gel.

Baca Juga: Tips Mata Tampil Cetar dengan Produk Mata barenbliss

Kedua, Peach Makes Perfect Lip Tint mengandung bahan alami seperti shea butter dan jojoba oil dengan aroma buah persik.

Sedangkan, Full Bloom Transferproof Matte Tint punya kandungan Triple Flower Essence-Antioxidant dan E-Hyaluron Moisture dengan aroma buah delima yang segar.

Meski begitu, kedua produk ini sama-sama punya enam pilihan shades yang cantik.Dulunya, Peach Makes Perfect Lip Tint punya empat shades yaitu Paradise Found, Pretty Please, Take Change, dan Never Settle. Good Vibes, dan Brave Enough

Kemudian, barenbliss meluncurkan dua shades baru pada bulan November kemarin yang tak kalah cantik, yaitu Good Vibes dengan nuansa nude reddish brown dan Brave Enough dengan nuansa soft peachy pink untuk mempercantik makeup look Anda!

Untuk para busy bees yang punya waktu luang minim untuk sekadar touch up, Full Bloom Transferproof Matte Tint adalah pilihan terbaik.

Dengan formula yang lembut, tahan hingga 12 jam, dan transferproof, Anda bisa mendapatkan tampilan fresh dan bold dengan effortless! Produk Full Bloom Transferproof Matte Tint, Peach makes Perfect Lip Tint dan produk lainnya dapat kamu dapatkan di Official Store barenbliss di Shoppe, Lazada, Tokopedia, Tiktok Store, dan Sociolla.

selain itu juga tersedia di Offline Store kecantikan terdekat dikotamu seperti Sociolla, KKV, Guardian, Watsons, dan Transmart. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi BNB di website, Facebook, Instagram, Youtube, dan Tiktok.