12 Korban Kecelakaan KA Bekasi Timur Masih Dirawat di RS

Sejumlah korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur mendapat perawatan di ruang IGD RSUD Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara)

Sebanyak 12 orang korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, hingga kini masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Lima dari 12 korban kecelakaan tersebut dirawat di RSUD Kota Bekasi.

"Update pasien per tanggal 7 Mei 2026 pukul 13.00 WIB, masih terdapat 12 orang korban yang masih menjalani rawat inap di tujuh rumah sakit," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, di Mapolda Metro Jaya kemarin, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Berikut rincian sebaran korban:

- 5 orang dirawat di RSUD Kota Bekasi

- 1 orang di RS Mitra Bekasi Timur

- 2 orang di RS Primaya Bekasi Timur

- 1 orang di RSUD Kabupaten Bekasi

- 1 orang di RS MMC Kuningan, Jakarta

- 1 orang di Rumah Sakit Primaya Barat

- 1 orang Rumah Sakit Eka Hospital Harapan Indah

39 Saksi Diperiksa Polisi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi memaparkan, jumlah sementara saksi yang telah diperiksa dalam kasus kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, yakni 39 orang, termasuk pihak sopir yang mengemudikan taksi dimaksud.

"Pemeriksaan lanjutan difokuskan tentang unsur teknis perkeretaapian serta pihak terkait operasional kendaraan," ucap Kombes Budi.

Adapun rincian 39 orang saksi sebagai berikut:

- 1 saksi pelapor

- 2 orang saksi dalam laporan polisi

- 11 korban yang sudah diminta keterangan

- 8 saksi di sekitar lokasi kejadian

- 2 pihak pengemudi dan operasional kendaraan

- 8 pihak operasional perkeretaapian

- 3 saksi dari instansi terkait

- 4 saksi dari perusahaan taksi online

Budi memastikan penanganan kasus kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur ini masih berjalan. Diketahui, penanganan kasus tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Sampai saat ini proses masih berjalan, dan secara simultan penyidik Polda Metro Jaya, Puslabfor Bareskrim Polri bersama KNKT seiring sejalan melakukan pendalaman sesuai dengan tugas pokok masing-masing," ujar Budi.

Seperti diketahui, kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur itu terjadi pada 27 April 2026, sekitar pukul 20.52 WIB. Kecelakaan tersebut melibatkan KRL jurusan Bekasi-Cikarang nomor PLB 5568A dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi.

Kecelakaan bermula dari sebuah mobil taksi yang mogok di perlintasan sebidang, dan tertabrak KRL relasi Bekasi-Cikarang dimaksud.

Setelahnya, terjadi tabrakan lanjutan antara KRL Bekasi-Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi.

Akibatnya, sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan selamat. Namun ada 16 penumpang KRL yang meninggal dunia dan 90 lainnya mengalami luka-luka.