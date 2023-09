12 Pemain Terpapar COVID-19, Timnas India Mundur dari Piala Asia Wanita 2022

Timnas putri India mundur dari kompetisi AFC Women's Asian Cup atau Piala Asia Wanita 2022 setelah sejumlah pemainnya dinyatakan terpapar COVID-19.

Dilaporkan India Express, ada 12 pemain timnas India yang terpapar COVID-19. Kondisi itu membuat India hanya menyisakan 11 pemain yang siap bertanding.

Tetapi regulasi AFC membuat India tak bisa melaksanakan pertandingan melawan Taiwan yang sedianya digelar pada, Minggu (23/1/2022). Sebuah tim setidaknya membutuhkan 13 pemain untuk memainkan laga.

"Sebuah klub/tim yang memiliki kurang dari 13 pemain dan tidak bisa berpartisipasi dalam sebuah pertandingan maka tim tersebut harus bertanggung jawab atas tidak berlangsungnya laga dan dianggap mengundurkan diri dari kompetisi," tulis Pasal 4.1 dalam regulasi Piala Asia Wanita 2022.

India sebagai tuan rumah tergabung di Grup A bersama China, Taiwan, dan Iran. Pada laga pertama India bermain imbang 0-0 dengan Iran.

AFC kemudian membatalkan hasil pertandingan India Vs Iran tersebut. Laga imbang tanpa gol yang diraih kedua tim divonis null and void alias dianggap tak pernah terjadi.

"Semua laga yang dimainkan India dibatalkan berdasarkan regulasi pasal 6.5.5. Untuk menghindari kebingungan, semua poin dan gol di laga-laga (India) tak dihitung ketika menghitung hasil akhir fase grup sesuai dengan pasal 7.3," tulis pernyataan resmi AFC.

"Hasil pertandingan di Grup B dan Grup C antara tim pertama, kedua, dan ketiga melawan tim peringkat keempat tidak akan dihitung," lanjut pernyataan AFC.

🚨OFFICIAL🚨

🇮🇳 India have withdrawn from the #WAC2022. All their matches are now cancelled and considered null and void!https://t.co/sEBQ6hQ5P2

— #WAC2022 (@afcasiancup) January 24, 2022