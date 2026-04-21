13 ABK yang Dievakuasi dari Iran Masih Terjebak, Pemerintah RI Diminta Segera Pulangkan

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendesak pemerintah segera memulangkan 13 anak buah kapal (ABK) yang hingga kini masih terjebak di Baku, Azerbaijan setelah sebelumnya dievakuasi dari Iran akibat situasi perang di Timur Tengah. Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal meminta Kementerian Luar Negeri segera ambil langkah cepat dan konkret guna memulangkan para ABK.

“Kita tidak bisa membiarkan warga negara Indonesia terkatung-katung di negara orang tanpa kepastian. Negara harus segera hadir dan memberikan perlindungan maksimal,” ujar dia dalam keterangan di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurut Deng Ical, meskipun para ABK tersebut telah keluar dari wilayah konflik, namun mereka kini menghadapi berbagai persoalan baru, mulai dari ketidakpastian hukum, keterbatasan logistik, hingga lambatnya proses repatriasi ke Tanah Air.

Tidak Boleh Terhambat

Lebih lanjut dia pun menekankan bahwa proses repatriasi tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi yang berlarut-larut. Menurutnya, keselamatan dan kepastian nasib warga negara harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Deng Ical berharap Kemenlu bersama Dubes LBBP RI untuk Azerbaijan, Berlian Helmy, dan instansi terkait dapat segera mempercepat proses koordinasi dengan otoritas setempat di Azerbaijan sehingga kepulangan para ABK bisa segera direalisasikan.

Selain itu, ia juga berharap Kemlu dan Dubes segera mengkoordinasikan berbagai kemungkinan repatriasi, termasuk berkoordinasi dengan beberapa negara strategis, terutama Turki.

Ia turut meminta Panglima TNI memerintahkan atase pertahanan terdekat untuk membuat rencana strategis repatriasi.

“Jangan sampai ada warga negara kita yang terlantar karena lambannya respons. Ini soal tanggung jawab negara,” ucapnya.

Lebih jauh, egislator dari komisi yang membidangi soal luar negeri itu meminta pemerintah untuk menanggung seluruh biaya pemulangan para ABK lantaran kondisi mereka saat ini dalam situasi darurat.

“Mereka sudah berhasil keluar dari zona konflik, tetapi bukan berarti masalah mereka selesai. Pemerintah harus memastikan mereka bisa segera kembali ke Indonesia dengan aman dan tanpa beban tambahan,” tegasnya.