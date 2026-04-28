13 Perjalanan KA Jarak Jauh Dibatalkan Imbas Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Kecelakaan kereta api antara KA jarak jauh dengan commuter line di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jabar, Senin (27/4/2026). (Foto: X)

Imbas kecelakaan kereta api (KA) yang terjadi di Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan sedikitnya 13 perjalanan KA jarak jauh terpaksa dibatalkan, Selasa (28/4/2026).

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah memberikan informasi atas pembatalan ini dan calon penumpang bisa mengembalikan biaya tiket. Melalui akun resmi x @KAI21, KAI juga telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan.

Insiden tersebut menimbulkan kesedihan mendalam, sehingga KAI turut menyampaikan rasa duka cita kepada para korban beserta keluarga yang terkena dampaknya.

Berikut 13 perjalanan KA jarak jauh yang dibatalkan hari ini,

1. 117B (Gunung Jati): Cirebon-Gambir

2. 56F-53F (Purwojaya): Cilacap-Gambir

3. 58F-59F (Purwojaya): Gambir-Cilacap

4. 143B (Madiun Jaya): Madiun-Pasarsenen

5. 17 (Argo Sindoro): Semarang Tawang-Gambir

6. 75B (Mataram): Solo Bapalapan-Pasarsenen

7. 163 (Gumarang): Surabaya Pasarturi-Pasarsenen

8. 149 (Singasari): Blitar-Pasarsenen

9. 94-91 (Jayabaya): Malang-Pasarsenen

10. 61B (Manahan): Solo Balapan-Gambir

11. 257 (Progo): Lempuyangan-Pasarsenen

12. 29F (Argo Anjasmoro): Surabaya Pasarturi-Gambir

13. 175 (Menoreh): Semarang Tawang-Pasarsenen.

Adapun kebijakan pengembalian biaya tiket (refund) dilakukan 100 persen, dengan ketentuan sebagai berikut,

- Biaya akan dikembalikan sepenuhnya 100 persen untuk harga tiket, tidak termasuk biaya pemesanan.

- Kebijakan refund penuh ini diberikan kepada pelanggan yang memiliki jadwal keberangkatan pada 27 April 2026 hingga 28 April 2026.

- Untuk nomor kedua tersebut merujuk pada penumpang yang tidak jadi berangkat karena terdampak keterlambatan maupun penundaan perjalanan KA.

- Dana akan dikembalikan secara tunai apabila pembatalan dilakukan di loket stasiun atau secara daring, sedangkan pengajuan melalui Call Center 121 (021-121) akan diproses melalui transfer bank.

- Proses pembatalan tiket dapat diajukan melalui loket maupun contact center 121 dalam batas waktu maksimal 7x24 jam sejak tanggal keberangkatan yang tertera pada tiket.

Pelanggan diharap menyiapkan sejumlah data pendukung, di antaranya:

- Kode pemesanan tiket

- Nama penumpang

- Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- Nomor rekening

- Nomor telepon

- Alamat email

