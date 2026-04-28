15 Korban Tewas Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Berhasil Diidentifikasi

Sepuluh kantong jenazah korban kecelakaan antara Kereta CommuterLine dan Kereta Diesel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur tiba di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara/Siti Nurhaliza)

Sebanyak 15 korban meninggal dunia akibat kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur telah berhasil dikenali identitasnya.

Proses identifikasi dilakukan di beberapa rumah sakit di wilayah Bekasi dan Jakarta, dengan 10 jenazah di antaranya terdata di RS Polri Kramat Jati.

"Pada pukul 14.00 WIB, telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban, dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi," kata Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Kramat Jati Brigjen Prima Heru Yulihartono di RS Polri, Kramat Jati, Selasa (28/4/2026).

Berikut daftar korban yang telah teridentifikasi:

RS Polri Kramat Jati:

- Tutik Anitasari (P/31)

- Harum Anjasari (P/27)

- Nur Alimantun Citra Lestari (P/19)

- Farida Utami (P/52)

- Vica Acnia Fratiwi (P/23)

- Ida Nuraida (P/48)

- Gita Septia Wardany (P/20)

- Fatmawati Rahmayani (P/29)

- Arinjani Novita Sari (P/25)

- Nur Ainia Eka Rahmadhyna (P/32)

RSUD Bekasi:

- Nuryati (P/41)

- Nur Laela (P/39)

- Engar Retno Krisjayanti (P/35)

RS Mitra Bekasi:

- Adelia Rifani

RS Bella Bekasi:

- Ristuti Kustirahayu

Jumlah korban tewas dalam peristiwa ini kini tercatat sebanyak 15 orang, meningkat dari laporan sebelumnya yang menyebutkan 14 korban jiwa.

"Iya, 15 meninggal," kata Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Martinus Ginting di RS Polri, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

