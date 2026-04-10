1,5 Tahun Berkuasa, Prabowo Selamatkan Uang Negara Rp31,3 Triliun: Cukup untuk Perbaiki 34.000 Sekolah

Satu setengah tahun berkuasa, Presiden Prabowo Subianto berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp31,3 triliun. Jumlah tersebut cukup untuk memperbaiki 34 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (10/4/2026).

“Kita hari ini hadir dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara serta penagihan denda administratif tahun 2026 sebesar Rp11.420.104.815.858,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Ia mengatakan, total dana yang berhasil diselamatkan tersebut berasal dari berbagai kasus hukum yang berhasil diungkap. Pada Oktober 2025, pemerintah berhasil menyelamatkan Rp13,255 triliun dari perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya.

“Ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam pemerintahan yang saya pimpin yang baru berjalan 1,5 tahun ini. Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp13,255 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya,” kata dia.

“Selang dua bulan, yakni pada Desember 2025, kita kembali berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp6,625 triliun. Dan hari ini, 10 April, kita berhasil menyelamatkan Rp11,420 triliun,” tambah Prabowo.

Dengan demikian, total uang negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp31,3 triliun. Angka tersebut, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk membangun atau memperbaiki ribuan sekolah.

“Total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar. Kalau kita bayangkan, dengan uang ini kita bisa memperbaiki 34.000 sekolah di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Bahkan, pada tahun sebelumnya, kata Prabowo, pemerintah hanya mampu memperbaiki sekitar 17.000 sekolah.

“Tahun lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Berarti uang ini bisa dua kali lipat dari kemampuan sebelumnya, sementara banyak sekolah sudah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan,” tuturnya.