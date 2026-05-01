16 Korban Kecelakaan KA Masih Dirawat di RSUD Kota Bekasi

Daftar nama-nama korban kecelakaan kereta rel listrik (KRL) di kawasan Stasiun Bekasi Timur, masih terdapat 16 korban yang dirawat di RSUD Kota Bekasi, Jumat (01/05/2026).

Memasuki hari kelima usai peristiwa tabrakan antara commuter line dengan kereta rel listrik (KRL) di kawasan Stasiun Bekasi Timur, masih terdapat 16 korban yang dirawat di RSUD Kota Bekasi.

Berdasarkan pantauan inilah.com, Jumat (01/05/2026) di lokasi, pada layar yang terdapat di posko Polda Metro Jaya, 14 korban berjenis kelamin perempuan dan dua lainnya laki-laki.

Berikut daftar nama korban yang masih dirawat di RSUD Kota Bekasi:

1. Sariati

2. Despita

3. Ratri Intan Anggraini

4. Ester Rajagukguk

5. Nuryati

6. Laily Dwi Wahyuni

7. Febriani Nur Rocmah

8. Dwi Apriliana

9. Amalia Khasanah Ulfa

10. Hari Septiansah

11. Victor Sitohang

12. Sania Qurrata Ayyuni

13. Anggita Rizca Utami

14. Nuriyah Indah Rahmawati

15. Sausan Sarifah

16. Stefani Sofia

Wakil Direktur Utama (Wadirut) RSUD Kota Bekasi, dr Sudirman mengatakan bila dari 16 pasien tersebut mengeluhkan masih mengalami nyeri pada organ-organ tubuh, terutama korban yang mengalami patah tulang, luka pada wajah, nyeri pada perut serta tulang iga.

Selain itu, tiga korban pada Kamis (30/4) kata dia telah menjalani operasi sehingga waktu pemulihan akan berlangsung agak lama.

"(Untuk pemulihan bagi pasien) yang pasca operasi biasanya sampai satu minggu atau sampai 10 hari, tapi kalau cuma observasi tanpa operasi biasanya sekitar 5 hari sampai satu minggu," kata Sudirman di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat.

Beberapa dokter spesialis yang dilibatkan dalam penanganan pasien sejauh ini, yaitu dokter spesialis bedah, ortopedi, dan bedah saraf.

"Dan jika terjadi kondisi yang membutuhkan dokter spesialis lainnya kita akan konsulkan seperti penyakit dalam, dan mungkin nanti kedepannya bisa fisioterapi untuk pemulihan serta recovery dari fungsi organnya," ungkapnya.

Tak hanya itu, dari PT KAI juga memfasilitasi lima psikolog untuk memberikan pendampingan kepada korban. Namun, ia mengaku belum mendapatkan laporan dari psikolog tersebut, terkait ada atau tidaknya korban kecelakaan yang mengalamu trauma berat.