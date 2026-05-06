16 Orang Tewas Terbakar Saat Bus ALS Tabrak Truk Tangki di Musi Rawas!

Sebuah kecelakaan hebat yang melibatkan Bus ALS, mobil tangki BBM Seleraya, dan satu sepeda motor mengakibatkan kobaran api besar yang menelan belasan korban jiwa.

Laporan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muratara menyebutkan sedikitnya 16 orang tewas dalam insiden maut yang terjadi sekitar pukul 12.00 WIB tersebut.

Kronologi

Kecelakaan diduga bermula saat Bus ALS yang membawa puluhan penumpang melaju dari arah Lubuklinggau menuju Jambi.

Sesampainya di wilayah Kelurahan Karang Jaya, Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), bus tersebut diduga hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan.

Nahas, dari arah berlawanan muncul mobil tangki BBM R6 Seleraya. Tabrakan tidak terelakkan. Benturan keras tersebut memicu ledakan hebat yang seketika menghanguskan kedua kendaraan besar tersebut, termasuk satu unit sepeda motor yang berada di lokasi.

"Bus ALS diduga masuk ke jalur berlawanan sehingga menghantam mobil tangki BBM," ujar Kanit Gakkum Satlantas Polres Muratara, Aiptu Iin Shodikin.

16 Meninggal Dunia, Hangus Terbakar

Kondisi api yang berkobar cepat membuat banyak penumpang terjebak di dalam kendaraan. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Muratara, H. Mugono, mengungkapkan bahwa proses identifikasi cukup sulit karena sebagian besar korban ditemukan dalam kondisi hangus.

Hingga pukul 15.44 WIB, korban meninggal dunia berjumlah 16 orang dengan rincian 14 penumpang Bus ALS, 2 awak mobil tangki.

Identitas korban yang sudah berhasil teridentifikasi adalah pengemudi bernama Yanti dan penumpang bernama Martini.

Sementara itu korban selamat berjumlah 4 orang, 3 diantaranya luka bakar serius, 1 luka ringan. Korban selamat kini tengah dirawat intensif di Puskesmas Karang Jaya.

Pihak Satlantas Polres Muratara masih melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Identitas sopir Bus ALS belum diketahui, dan polisi masih terus berupaya mendata total pasti jumlah penumpang melalui basis data manifes bus.