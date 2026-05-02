2 Aktivis Hilang Pasca-Penyergapan, Global Sumud Flotilla Desak Uni Eropa Bertindak

Salah satu perahu Global Sumud Flotilla yang membawa aktivis dan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza berlabuh di Barcelona, Spanyol. (AP Photo/Joan Mateu Parra)

Koalisi internasional masyarakat sipil Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 mendesak Uni Eropa untuk bertindak usai hilangnya dua aktivis kemanusiaan pasca-penyergapan terhadap kapal-kapal yang dilakukan tentara Israel di perairan internasional.

"Global Sumud Flotilla menyerukan intervensi segera dari anggota Parlemen Eropa menyusul hilangnya dua peserta sipil dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, setelah kapal-kapal mereka dicegat oleh angkatan laut Israel saat menjalankan misi bantuan kemanusiaan," bunyi keterangan resmi GSF, Sabtu (2/5/2026).

Dalam penyergapan yang dilakukan Rabu (29/4/2026), beberapa aktivis yang berada dalam kapal rombongan Global Sumud Flotilla diculik hingga mengalami tindakan kekerasan.

Muaranya, dua aktivis Saif Abukeshek, warga negara Spanyol dan Swedia keturunan Palestina serta Thiago Ávila warga negara Brasil dikabarkan hilang.

Keduanya berlayar menggunakan kapal berbendera Italia, yang sampai saat ini belum terdengar kabarnya sejak pencegatan terjadi. Diduga kuat keduanya ditahan secara paksa dan dikabarkan dibawa ke Israel tanpa persetujuan mereka.

"Kesaksian langsung dari para peserta mengungkapkan Abukeshek berada di kapal pemantau yang sebenarnya tidak ditujukan untuk berlayar menuju Gaza. Ia dilaporkan dipukuli secara brutal sebelum dipisahkan dan diisolasi dari peserta lainnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi kabar darinya," lanjutnya.

GSF menyebut kekhawatiran internasional kini terus meningkat. Pemerintah Brasil dan Spanyol dikabarkan telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam pencegatan tersebut serta mengutuk tindakan yang dilakukan terhadap dua warga sipil mereka.

"Sekaligus menegaskan keseriusan situasi dan meningkatnya tekanan diplomatik untuk meminta pertanggungjawaban," lanjut keterangan yang sama.

GSF pun terus mendorong pemerintah Spanyol, Swedia, dan Brasil untuk segera memastikan kondisi serta keberadaan dua aktivis yang diculik tersebut, sekaligus mengupayakan pembebasan mereka secepatnya.

"Insiden ini tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih besar, yakni upaya sipil global untuk mematahkan blokade yang masih berlangsung di Gaza, tempat lebih dari dua juta warga Palestina hidup di bawah blokade dan serangan militer berkelanjutan," pungkasnya.