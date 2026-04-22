2 Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Menlu Pastikan Stok BBM Aman

Menteri Luar Negeri, Sugiono di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita)

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkap nasib dua kapal milik PT Pertamina yang mengangkut sekitar dua juta barel minyak mentah (crude oil) masih tertahan di Selat Hormuz. Kondisi tersebut diakuinya tidak berdampak signifikan terhadap stok bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

“Kaitannya dengan tadi kapal Pertamina, itu dua kapal Pertamina yang ada di sana, yang di Selat Hormuz itu, informasi yang saya dapatkan, yang disampaikan ke saya bahwa isinya itu kurang lebih dua juta barel crude yang kalau misalnya dikonvert ya. Saya tidak tahu perbandingannya, tapi kalau misalnya 1 banding 1, ya kurang lebih 2 juta barel, 2 juta barel fuel juga kan gitu kan,” kata Sugiono dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Sugiono menjelaskan sebanyak 2 juta barel crude oil yang diangkut tergolong dalam jumlah yang kecil dibandingkan dengan total kebutuhan energi nasional secara keseluruhan. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan melihat gambaran besarnya.

“Dan kebutuhan itu kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil. Jadi perbandingannya kurang lebih seperti itu. Jadi supaya kita tidak hilang gambaran. Jangan nanti kuman di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan,” ujarnya.

Selain itu, Sugiono juga memastikan pasokan minyak Indonesia tidak hanya bergantung pada jalur Selat Hormuz. Menurutnya, Kementerian ESDM terus memantau posisi energi nasional yang saat ini masih stabil.

“Yang perlu kita sama-sama ingat bahwa saat ini, satu, posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian ESDM. Kemudian suplai yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz,” ucapnya.

Sugiono pun memastikan pemerintah akan mengantisipasi dan menjaga ketahanan energi. Pemerintah bersama PT Pertamina juga telah menyiapkan berbagai sumber alternatif dengan peningkatan kerja sama dengan negara lain seperti Rusia dan Amerika Serikat.

“Nah, negara-negara lain yang dituju tentu saja kemarin Rusia, dan saya kira juga merupakan satu alternatif yang strategis ya. Kemudian beberapa negara juga di Pertamina saya kira juga memiliki beberapa ladang ya di tempat-tempat lain,” paparnya.

“Kemudian juga sumber-sumber dari Amerika waktu terakhir juga ada beberapa pembicaraan, saya ikuti, dalam kaitannya dengan pemenuhan suplai energi dan bahan bakar ini,” ungkap Sugiono menambahkan.

