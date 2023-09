Catat! Ini Cuti dan Libur Nasional di Tahun 2023

Pemerintah resmi menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023. Jika anda mempunyai rencana tahun ini, harap cek hari cuti bersama dan libur nasional 2023.

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah menerapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 sebanyak 24 hari. Terdiri dari libur nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari.

Ketetapan tersebut tertuang dalam SKB No. 1006/2022, No. 3/2022 , dan No. 3/2022 yang telah ditandatangani 3 menteri. Di antaranya Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 11 Oktober 2022.

"Ditetapkan libur nasional berjumlah 16 hari. Sementara itu untuk cuti bersama tahun 2023 ditetapkan 8 hari, sehingga total libur nasional dan cuti bersama sebanyak 24 hari," jelas Muhadjir dikutip dari Menpan.

Daftar Hari Libur Nasional 2023

Bagi anda yang sudah mempunyai rencana bepergian di tahun depan, sebaiknya anda mengetahui kapan hari libur dan tanggal merah di 2023. Dengan begitu, anda bisa menyiapkan waktu untuk agenda yang akan anda lakukan.

Lebih lanjut, inilah daftar hari libur tahun 2023 yang perlu anda catat.

Januari

Minggu, 1 Januari 2023: Tahun Baru 2023 Masehi.

Minggu, 22 Januari 2023: Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili.

Februari

Sabtu, 18 Februari 2023: Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.

Maret

Rabu, 22 Maret 2023: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945.

April

Jumat, 7 April 2023: Peringatan Wafat Isa Almasih.

Sabtu, 22 April 2023: Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Minggu, 23 April 2023: Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Mei

Senin, 1 Mei 2023: Hari Buruh Internasional.

Kamis, 18 Mei 2023: Peringatan Kenaikan Isa Almasih.

Juni

Kamis, 1 Juni 2023: Hari Lahir Pancasila.

Minggu, 4 Juni 2023: Hari Raya Waisak 2567 BE.

Kamis, 29 Juni 2023: Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah.

Juli

Rabu, 19 Juli 2023: Tahun Baru Islam 1445 Hijriah.

Agustus

Kamis, 17 Agustus 2023: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

September

Kamis, 28 September 2023: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Desember

Senin, 25 Desember 2023: Hari Raya Natal.

Daftar Cuti Bersama tahun 2023

Senin, 23 Januari 2023: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

Kamis, 23 Maret 2023: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

Jumat, 21 April 2023: Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah

Senin, 24 April 2023: Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah

Selasa, 25 April 2023: Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah

Rabu, 26 April 2023: Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah

Jumat, 2 Juni 2023: Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2567 BE

Selasa, 26 Desember 2023: Cuti Bersama Hari Raya Natal

Selain itu, Cuti bersama 2023 ditetapkan guna memperingati hari-hari besar keagamaan di tahun 2023. Sebelum merencanakan liburan dan gak lupa jadwal untuk ngantor, berikut daftar tanggal cuti bersama tahun 2023.