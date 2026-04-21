22 Tahun Menanti, NasDem Lega PPRT Akhirnya Sah Jadi UU

Perjalanan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah memakan waktu 22 tahun, hingga akhirnya hari ini Selasa (21/4/2026) disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR.

Ketua komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan anggota badan legislasi (Baleg) DPR yang bersama pemerintah terus mengupayakan RUU PPRT untuk segera menjadi UU.

“UU PPRT adalah komitmen tinggi untuk memanusiakan manusia. Pekerja yang menjadi pendukung kerja produktif industrialis kini benar-benar dinilai pekerjaanya. Bukan hanya itu, mereka juga punya hak pelindungan yang sama dengan pekerja lainnya. Ini kerja luar biasa antara DPR, pemerintah, dan berbagai organisasi pekerja yang patut di apresiasi tinggi,” ungkap Willy dalam keterangan yang diterima inilah.com, Selasa (21/4/2026).

Wakil Ketua Baleg DPR RI periode 2019-2024 itu menjelaskan, selama puluhan tahun UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak memasukkan definisi pekerja terkait rumah tangga sebagai jenis pekerjaan.

Hilangnya pengakuan terhadap PRT di dalam UU Ketenagakerjaan, kata dia, membuat tumpukan kasus pelanggaran kemanusiaan yang membuat banyak pihak resah.

“Perdebatannya begitu panjang, namun akhirnya memperpanjang kasus-kasus pelanggaran HAM. Dari tahun ke tahun perspektifnya terus bergeser dan diperbaiki. Komitmennya, barisan kasus harus dihentikan dengan adanya pengaturan pelindungan di dalam UU. RUU PPRT menjadi solusi tiga pihak, pelindungan dan pengakuan bagi pekerja, pemberi kerja, dan memberi manfaat bagi negara,” jelasnya.

Willy menerangkan, perspektif sosio kultural yang diadopsi di dalam UU PPRT yang baru disahkan DPR ini adalah hal progresif dan memberi kekhasan bagi Indonesia.

Menurutnya, hal ini menggabungkan cara berpikir industrialis yang formal ketat dengan cara kekeluargaan yang penuh dialog adalah terobosan penting.

“Kalau semata mengadopsi corak industrialis, PRT itu harus melalui berbagai mekanisme formal perekrutan, pelatihan, hingga penempatan dan pelaporan. Namun, UU baru ini memberi ruang bagi praktek sosiologi khas Indonesia. Itu semua bisa bekerja melalui mekanisme kekeluargaan. Namun spirit dan praktik pelindungannya berada pada level yang sama,” kata Willy.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, dengan adanya UU PPRT ini, maka Indonesia akan semakin dihormati di dalam pergaulan internasionalnya.

Pelindungan pekerja yang menjadi inti pengaturan UU ini, akan menjadi penilaian tersendiri bagi negara lain yang juga banyak merekrut PRT dari Indonesia.

“Mulai hari ini pelindungan pekerja rumah tangga kita, baik di dalam maupun di luar negeri akan berlaku sama. Standar minimum perlakuan yang harus disediakan oleh perekrut luar negeri pun akan mengikuti minimal UU PPRT ini. Ini kemenangan kemanusiaan,” pungkasnya.

