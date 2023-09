24 Tahun Berkarir, Roger Federer Siap Akhiri Mentas di Dunia Tenis

Setelah Serena Williams, tenis profesional akan kehilangan nama besar lain. Roger Federer mengumumkan akan mengakhiri 24 tahun kariernya di tenis profesional setelah mengikuti turnamen beregu putra, Piala Laver, di London, Inggris, 23-25 September.

Federer mengumumkan itu melalui surat yang dia unggah dalam akun media sosialnya, Kamis (15/9/2022). Sosok yang sering disebut sebagai petenis terbaik sepanjang sejarah (greatest of all time/GOAT) itu akan meninggalkan tenis, dunia yang dijalaninya sejak 1998 silam, karena kondisi fisiknya saat ini tidak lagi memungkinkan untuk bisa bersaing.

Wimbledon memberikan penghormatan kepada Roger Federer setelah petenis Swiss itu mengumumkan rencananya untuk pensiun dari dunia tenis profesional.

Wimbledon berterima kasih kepada Federer yang telah meninggalkan banyak kenangan dan kegembiraan selama bermain di All England Club.

“Merupakan hak istimewa bagi kami menyaksikan perjalanan Anda dan melihat Anda menjadi juara,” cuit Wimbledon dalam akun Twitter resminya.

"We'll be seeing him again"

Head over to our YouTube and go back to the start of a journey like no other ✨

— Wimbledon (@Wimbledon) September 15, 2022

“Kami akan sangat merindukan melihat aksi Anda di lapangan kami, tetapi yang dapat kami katakan untuk saat ini adalah terima kasih atas kenangan dan kegembiraan yang telah Anda berikan kepada banyak orang.”

Penghormatan yang diberikan Wimbledon itu bukan tanpa alasan. Sebab, turnamen lapangan rumput itu bisa dibilang menjadi turnamen yang paling melekat dengan Federer, di mana dia meraih delapan gelar Grand Slam di sana.

Federer pada Kamis merilis pernyataan yang mengatakan bahwa tubuhnya telah meminta dia untuk mengakhiri karier tenisnya yang sudah menghasilkan 20 gelar Grand Slam. Ia akan resmi pensiun setelah penampilannya di Laver Cup pekan depan.

Petenis berusia 41 tahun itu telah berjuang melawan cedera lutut dalam beberapa tahun terakhir yang memaksa dia untuk mengakhiri kariernya setelah 24 tahun berada di dunia tenis profesional.

Mantan petenis nomor satu dunia itu terakhir kali beraksi di lapangan saat kalah pada perempat final Wimbledon 2021 untuk kemudian menjalani operasi lutut ketiganya.

Tak hanya menjadi petenis yang selalu memperlihatkan penampilan indah dan bisa dinikmati penonton sehingga disebut ”maestro”, Federer juga telah menjadi ikon global.

Pesonanya, karakter yang rendah hati, serta berbagai macam kegiatan sosial yang berpengaruh pada dunia di luar olahraga membuatnya dicintai di mana pun dia berada.

Sepanjang kariernya, Federer telah mengumpulkan 103 gelar, termasuk enam gelar ATP Tour Finals serta satu medali emas ganda putra Olimpiade Beijing 2008 saat berpasangan dengan Stan Wawrinka.