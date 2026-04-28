25 Perjalanan KA Jarak Jauh Terganggu Imbas Kecelakaan Maut Kereta di Bekasi

Petugas mengamati kondisi gerbong KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi pascakecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara Foto/Galih Pradipta).

Kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdampak luas terhadap operasional kereta api. Perjalanan kereta jarak jauh ikut terdampak akibat insiden tersebut.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyebut hingga saat ini terdapat 25 perjalanan KA jarak jauh yang mengalami gangguan.

"Dua puluh lima (perjalanan) kereta (jarak jauh)," ujar Bobby dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Gangguan tersebut terjadi karena jalur yang digunakan KA jarak jauh dan KRL di lokasi kejadian masih berbagi lintasan yang sama. Kondisi ini membuat pengoperasian kereta harus dilakukan secara bergantian.

"Kita pakai jalur hilir karena ganti-gantian karena kita tahu kan (Stasiun) Bekasi Timur ini masih double track, belum double-double track," jelasnya.

Pihak KAI belum dapat memastikan kapan operasional KA jarak jauh akan kembali normal. Evaluasi masih terus dilakukan terhadap berbagai aspek keselamatan dan sistem perjalanan.

"Kita evaluasi kita cek satu-satu komponen, cek satu-satu sistemnya. Segera jika semua sudah (sesuai) dengan aturan UIC (International Unionof Railways) standar kita akan jalankan," imbuh Bobby.

Total Korban

Data terbaru PT Kereta Api Indonesia (Persero) hingga Selasa (28/4/2026) pukul 08.45 WIB mencatat korban meninggal dunia mencapai 14 orang. Sementara itu, sebanyak 84 orang lainnya mengalami luka-luka.

PT KAI memastikan seluruh biaya penanganan korban akan ditanggung. Biaya pengobatan korban luka serta pemakaman korban meninggal akan dibebankan kepada pihak asuransi bersama KAI.

Korban luka telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan. Di antaranya RSUD Bekasi dan RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, serta beberapa rumah sakit swasta di wilayah Bekasi.

Penanganan korban juga dilakukan di RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

Untuk membantu keluarga korban, KAI membuka Posko Tanggap Darurat dan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur. Informasi juga dapat diakses melalui layanan pelanggan KAI di 121.

Kronologi Kecelakaan

PT KAI mengungkap rangkaian kejadian yang berujung pada kecelakaan tersebut. Insiden bermula dari sebuah taksi listrik berwarna hijau yang tertemper di jalur perlintasan langsung (JPL) di kawasan Bulak Kapal, Bekasi Timur.

"Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya terhenti," ujar Humas Daerah Operasi (Daop) 1 PT KAI, Franoto Wibowo, Senin (27/4/2026) malam.

Akibat insiden itu, KRL berhenti di lintasan. Tak lama kemudian, dari arah belakang melaju KA Argo Bromo Anggrek yang langsung menabrak rangkaian commuter line tersebut.

Benturan terjadi di bagian belakang KRL, tepatnya pada gerbong perempuan. Dampaknya, sejumlah penumpang dilaporkan terjepit di dalam rangkaian yang mengalami kerusakan parah.

Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan kepanikan penumpang saat keluar dari kereta. Sejumlah penumpang tampak berhamburan ke peron, sementara beberapa lainnya dilaporkan pingsan.