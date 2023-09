3 Alasan Tepat Nikmati Drama Korea Extraordinary Attorney Woo

Extraordinary Attorney Woo langsung mencuri perhatian para pecinta drama Korea. Serial Korea terbaru Extraordinary Attorney Woo dengan cepat memikat hati penggemar di seluruh dunia setelah tayang perdana pada 29 Juni 2022.

Minggu ini tayangan tersebut berhasil menempati posisi nomor satu dalam Global Top 10 Non-English TV charts, serta banyak diperbincangkan sebagai “serial healing terbaik tahun 2022”.

Serial ini mengikuti kisah Woo Young-woo, seorang pengacara genius yang memulai kariernya di Firma Hukum Hanbada yang ternama.

Berbeda dari kebanyakan drama seputar dunia legal yang memukau penonton lewat praktik hukum yang kompetitif atau bahkan ekstrem, Extraordinary Attorney Woo menawarkan alur cerita yang berbeda.

Young-woo merupakan seorang pengacara dengan sindrom spektrum autisme yang harus menghadapi berbagai prasangka di tempat kerjanya.

Namun, kecintaannya terhadap hukum dari sejak kecil dan kemampuannya yang spesial, justru membuatnya dapat memecahkan beragam kasus, menangkap detail masalah, serta menemukan celah peraturan yang lolos dari perhatian orang lain.

Jika Anda penasaran akan ceritanya, simak tiga alasan yang membuat Extraordinary Attorney Woo sayang untuk dilewatkan.

1. Penggambaran Woo Young-woo yang memukau dan penuh empati

Memerankan seorang karakter yang memiliki sindrom spektrum autisme tentu bukanlah hal yang mudah. Diperankan oleh Park Eun-bin (Hello, My Twenties!, The King’s Affections, Age of Youth), ia mengaku banyak menemui tantangan untuk menghidupkan karakter Young-woo dengan baik.

“Saya merasa tidak yakin dapat memainkan karakter itu tanpa melukai perasaan orang. Itu alasan saya sempat menolak peran ini hingga beberapa kali," kata Park Eun-bin seperti mengutip dari siaran pers Netflix, Jakarta, Sabtu, (16/7/2022).

Namun sutradara dan penulis Extraordinary Attorney Woo yakin Park Eun-bin cocok untuk memerankan karakter utama dan rela menanti satu tahun lamanya hingga sang aktris setuju untuk bergabung.

Respons yang berdatangan sungguh luar biasa. Beragam komentar seperti, Young-woo sangat cantik dan menggemaskan.

Hal tersebut menunjukkan para penonton sangat terpukau dengan kemampuan akting Eun-bin yang brilian.

Tak hanya itu, Kang Ki-young yang berperan sebagai pengacara senior Jung Myeong-seok ikut menjadi viral berkat improvisasi aktingnya yang menarik.

Baca Juga: 8 Drama Korea Kim Bum dengan Rating Tinggi dan Seru Banget untuk Ditonton

Jung Myeong-seok awalnya meragukan kemampuan Young-woo, bahkan hampir menolak Woo menjadi bagian dari timnya. Namun setelah menyadari kecerdasannya, dengan cepat ia meminta maaf dan menjadi pendukung utama Young-woo untuk berkembang menjadi pengacara andal. Chemistry dan kedekatan keduanya pun menjadi daya tarik tersendiri dalam serial ini.

2. Bukan cerita menyayat hati, melainkan menyentuh hati

Setiap episode dalam serial ini dikemas dengan adegan dan dialog yang membuat kita tercengang atau tersentuh, namun jauh dari kesan cengeng.

Ini merupakan langkah baru bagi sebuah drama Korea untuk mengangkat sosok penyandang sindrom spektrum autisme dan bagaimana ia berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya dengan detail dan realistis, tanpa mendramatisir hal tersebut.

3. Peringkat pertama di daftar Netflix Global Top 10 Non-English TV

Extraordinary Attorney Woo menduduki peringkat pertama dalam daftar Netflix Global Top 10 Non-English TV minggu ini. Serial ini juga berada di urutan puncak Top 10 di Korea Selatan, Taiwan, Vietnam dan muncul dalam daftar 10 besar di 12 negara lainnya.

Bersamaan dengan itu, penggemar di berbagai negara juga menyatakan kecintaan mereka terhadap karakter Young-woo serta bagaimana setiap episodenya menghadirkan plot yang kuat dan tidak bertele-tele.

“Saya suka drama yang tidak hanya berfokus pada karakter utama saja. Bagian terbaiknya adalah bagaimana semua orang di sekitar karakter utama mendukung perkembangannya,” ujar salah satu penggemar.

Berkat komentar positif dari para penggemar, serial ini sukses menjadi salah satu tayangan yang paling banyak diperbincangkan di berbagai negara.

Telah tayang 6 episode, Extraordinary Attorney Woo kini membuat penggemar menanti-nantikan episode baru berkat kisahnya yang unik dan menghangatkan hati.