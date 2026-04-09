3 Jam Diperiksa KPK, Haji Her Klaim tak Terlibat Kasus Cukai Rokok

Pengusaha tembakau asal Madura, Jawa Timur, H Khairul Umam atau Haji Her, menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Pemilik PT Bawang Mas Group itu dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dan suap terkait praktik mafia cukai rokok ilegal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Haji Her diperiksa selama sekitar tiga jam dan keluar dari gedung KPK pada pukul 16.38 WIB. Ia tampak mengenakan peci, kacamata, kemeja putih bergambar harimau, sarung, serta sandal.

Usai pemeriksaan, ia menjelaskan materi pertanyaan yang diajukan penyidik, mulai dari relasi dengan para tersangka hingga aktivitasnya selama berada di Jakarta.

"Ya dikonfirmasi aja, ditanya persoalan kenal enggak dengan tersangka-tersangka itu, ya saya jawab tidak kenal. Terus ditanya nginep di mana? Nginep di Grand Hyatt. Wah, hotel mahal itu? Iya, saya kan banyak uang," ujar Haji Her menceritakan ulang percakapannya dengan penyidik KPK.

Ia mengaku tidak mengetahui perkara yang tengah diusut penyidik, khususnya terkait dugaan penjualan pita cukai palsu. Seluruh pertanyaan disebut dijawab secara terbuka.

"Enggak tahu saya, enggak tahu soal-soal itu saya. Ya saya jawab apa adanya semuanya. Orang Madura itu apa adanya, enggak ada berbelit-belit orang Madura," tegasnya.

Saat ditanya kemungkinan pemanggilan lanjutan, Haji Her menanggapinya dengan santai.

"Hah? Prosedur-prosedur? Kayak pejabat aja saya di-anu... mungkin anu, apa namanya... kalau belum pernah ke sini kayaknya bukan tokoh kayaknya," ucapnya berkelakar.

Surat Panggilan Dikira Proposal

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan sebelumnya. Menurut dia, surat dari KPK sempat disalahartikan oleh stafnya sebagai proposal bantuan dan baru diterima beberapa hari setelah tanggal yang tertera.

"Dikira proposal sama anak-anak. Oke, bukan dikira proposal, jadi surat panggilan itu kan tanggal 1 (April), terus nyampe ke kantor tanggal 1 sore. Nah, saya kan masih di luar kota, jadi kita terima tanggal 4, sedangkan undangannya tanggal 1. Jadi kita tidak mangkir, malah sekarang datang ke sini inisiatif sendiri, ada apa sih kok saya dipanggil," paparnya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada awal Februari 2026 yang mengungkap dugaan praktik suap dalam pengurusan cukai rokok ilegal di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Dalam perkara tersebut, penyidik menduga adanya kerja sama antara pelaku usaha dan oknum pejabat kepabeanan untuk mengakali penerimaan negara, antara lain dengan penggunaan pita cukai bertarif rendah pada rokok buatan mesin.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka, termasuk Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, serta Kepala Seksi Intelijen Cukai, Budiman Bayu Prasojo.

Selain itu, penyidik juga telah menyita sejumlah aset dengan nilai lebih dari Rp45,5 miliar. Di antaranya berupa uang tunai Rp5,19 miliar yang ditemukan dalam lima koper di sebuah rumah aman di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga terkait aliran dana ilegal dalam perkara tersebut.