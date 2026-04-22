3 Laga Kebobolah Tujuh Gol, Rosenior Minta Pemain Chelsea Sadar Diri

Pelatih Chelsea Liam Rosenior meminta para pemainnya mengevaluasi diri setelah mereka dikalahkan Brighton and Hove Albion dengan skor 0-3 pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion American Express, Rabu dini hari.

Gol Ferdi Kadioglu (3'), Jack Hinshelwood (56'), dan Danny Welbeck (90+1') menghukum Chelsea yang tampil jauh di bawah standar, dengan mereka kini menelan lima kekalahan beruntun di liga tanpa bisa mencetak satu gol pun.

“Saya selalu membela para pemain, dan saya bertanggung jawab. Saya selalu mengatakan itu. Namun setelah malam ini, saya pikir para pemain juga harus bercermin terhadap apa yang mereka tampilkan," kata Rosenior, dikutip dari laman resmi Chelsea, Rabu (22/4/2026).

Dalam lima laga liga terakhir, Chelsea kemasukan 11 gol. Kekalahan ini juga merupakan kekalahan ketujuh mereka dalam delapan laga terakhir, di mana satu laga tidak berakhir kekalahan terjadi pada babak perempat final saat mereka mengalahkan klub League One (kasta ketiga) Port Vale 7-0.

Sebelum laju buruk di liga, The Blues disingkirkan sang juara bertahan Paris Saint-Germain pada 16 besar Liga Champions 2025/2026 dengan agregat telak, 2-8.

"Kami kalah dalam 80 persen duel (dari Brighton-red). Kami tidak memenangkan satu pun duel udara. Dua gol terjadi saat kami seharusnya bisa menyundul bola. Di level mana pun, jika Anda melakukan kesalahan seperti itu dan kurang keterlibatan, Anda tidak akan memenangkan pertandingan sepak bola," kata Rosenior.

Kekecewaan Rosenior bertambah lantaran dia menilai standar yang ditampilkan timnya menurun dibandingkan laga sebelum melawan Brighton, yakni saat bersua Manchester United.

Meski pada laga tersebut timnya masih menelan kekalahan 0-1, Rosenior menyebut Chelsea tampil bagus daat itu..

“Kami memang kalah, tetapi performan kami sangat bagus. Kini justru kebalikannya dalam segala aspek. Itu yang paling membuat saya kecewa," kata juru taktik yang direkrut Chelsea untuk menggantikan Enzo Maresca itu.

Kekalahan dari Brighton membuat asa Chelsea untuk mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan semakin sulit karena mereka turun ke posisi ketujuh dengan 48 poin, digeser Brighton yang naik ke posisi keenam dengan 50 poin.

Rosenior pun menegaskan bahwa dirinya, staf, dan para pemain “akan melakukan yang terbaik untuk membalikkan keadaan” pada semifinal Piala FA 2025/2026, Minggu (26/4), mulai pukul 21.00 WIB di Stadion Wembley kontra Leeds United.

“Saya harus bekerja bersama staf 24 jam sehari. Kami harus membuat keputusan yang tepat untuk tim jelang laga besar hari Minggu," tutur dia.