3 Penampilan So Ji Sub Bikin \'Meleleh\' di Drakor Doctor Lawyer

So Ji Sub kembali memanjakan para pecinta Drama Korea (drakor). Setelah istirahat panjang, So Ji Sub kembali menghibur dengan akting terbarunya di drakor yang berjudul Doctor Lawyer.Bukan So Ji Sub namanya jika tidak tampil membuat penggemarnya meleleh. Tampilan barunya kali ini di drakor Doctor Lawyer membuat penonton terpanah.

Doctor Lawyer adalah drama baru tentang seorang ahli bedah jenius yang menjadi pengacara malpraktik medis setelah kehilangan segalanya karena operasi yang dicurangi dan seorang jaksa yang kehilangan satu-satunya keluarga dan kekasihnya melalui operasi yang sama, seperti mengutip dari soompi, Selasa, (10/5/2022).

Bersama-sama berangkat untuk menghukum mereka yang percaya bahwa pentingnya kehidupan seseorang dapat diurutkan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan.

So Ji Sub berperan sebagai pengacara malpraktik medis Han Yi Han di drakor Doctor Lawyer. Sebelumnya dia adalah seorang dokter yang jenuis. Ini adalah peran pertamanya dalam empat tahun terahir.

Soompi

Im Soo Hyang akan berperan sebagai Geum Seok Young, seorang jaksa penuntut yang sangat percaya pada keadilan.Sebelumnya, Doctor Lawyer memberikan gambaran sekilas tentang Han Yi Han sebagai seorang dokter. Kali ini, drama tersebut mengungkap foto dirinya yang baru sebagai seorang pengacara.

Dalam foto-foto tersebut, Han Yi Han mengenakan setelan hitam yang sangat pas dengan fisiknya, meningkatkan karismanya.

Baca Juga: 8 Drama Korea Kim Bum dengan Rating Tinggi dan Seru Banget untuk Ditonton

Dilihat dari lencana mengkilap jasnya, dia telah menghadiri persidangan sebagai pengacara. Dia memberikan kesan yang kuat dengan matanya yang tajam dan ekspresi yang tegas saat dia terus membela kliennya.

Soompi

Han Yi Han memancarkan kehangatan sebagai dokter, tetapi ia menunjukkan kehadiran yang intens sebagai pengacara. Oleh karena itu, para penggemar sangat antusias untuk mempelajari lebih dalam kisah yang bergejolak tentang bagaimana dan mengapa ia beralih profesi.

Soompi

Tim produksi berkomentar, “So Ji Sub akan memerankan dua karakter profesional (dokter dan pengacara) dalam drama kami. Untuk ini, ia dengan gigih menganalisis karakternya dan mencurahkan hasratnya di setiap adegan. Alangkah baiknya jika Anda dapat memperhatikan bagaimana So Ji Sub berbeda sebagai dokter dan sebagai pengacara dan bagaimana ia akan melakukan dua peran itu secara berbeda.” Doctor Lawyer akan tayang perdana pada 3 Juni mendatang.