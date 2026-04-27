3 Rumah Sakit di Bekasi Siaga Tangani 29 Korban Tabrakan KA

Petugas medis dari RSUD Kota Bekasi mengevakuasi korban kecelakaan commuter line (KRL) dengan Kereta Api (KA) Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026). (Foto: Antara/Pradita Kurniawan)

Sebanyak 29 penumpang yang menjadi korban tabrakan maut antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek kini menjalani perawatan intensif di tiga rumah sakit rujukan di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi memastikan seluruh fasilitas kesehatan tersebut siaga penuh untuk memberikan tindakan medis darurat.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa pembagian lokasi perawatan ini dilakukan agar penanganan korban berjalan cepat dan tidak terjadi penumpukan di satu titik medis.

"Korban luka saat ini mendapatkan perawatan di RSUD Kota Bekasi, RS Bella, dan RS Primaya," ujar Tri Adhianto dengan nada tegas saat meninjau lokasi kejadian di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

Senada dengan Wali Kota, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengonfirmasi bahwa musibah tersebut menyebabkan sedikitnya 29 orang harus segera mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit akibat luka-luka yang diderita.

Proses Evakuasi Menegangkan

Meski puluhan korban sudah berada di rumah sakit, suasana di Stasiun Bekasi Timur masih mencekam. Irjen Asep Edi Suheri menyebutkan bahwa fokus petugas saat ini adalah menyelamatkan tujuh penumpang yang posisinya masih terjepit di gerbong belakang KRL yang ringsek dihantam KA Argo Bromo.

"Kesulitannya, memang saat ini sedang ada pemotongan (gerbong) oleh Basarnas pada korban-korban yang terjepit. Mudah-mudahan bisa segera dievakuasi untuk menyusul korban lainnya ke rumah sakit," kata Kapolda.

Pemkot Bekasi Siagakan Ambulans dan Posko

Tri Adhianto menambahkan, pihaknya telah mengerahkan armada ambulans dari berbagai puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk mempermudah mobilisasi korban menuju RSUD, RS Bella, dan RS Primaya. Selain medis, Pemkot juga menyiapkan posko informasi dan pendampingan bagi keluarga korban yang datang mencari kepastian.

"Prioritas utama kami malam ini adalah keselamatan dan penanganan korban. Semua harus tertangani cepat dan tepat," pungkas Tri.

Hingga berita ini diturunkan, tim dokter di ketiga rumah sakit tersebut masih terus melakukan observasi terhadap para korban, sementara tim SAR di lapangan terus berjuang memotong material baja gerbong demi menyelamatkan sisa korban yang terhimpit.