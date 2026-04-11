3 Saksi Ahli Kompak Sebut Para Bankir BPD Tak Bersalah dalam Kasus Korupsi Kredit Sritex

Buruh mengendarai sepeda keluar dari pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). (Foto: ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/tom/am).

Sejumlah akademisi hukum dan perbankan kompak menyebut kuatnya potensi penyelewengan kuasa atau abuse of power dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Di mana, sejumlah bankir dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ditetapkan menjadi terdakwa.

Dalam sidang yang digelar pada Rabu (8/4/2026), pakar hukum pidana dari UIN, Prof Muzakkir; Dekan Fakultas Hukum Unpar, RB Budi Prastowo; dan dosen perbankan UIN, Surach Winarni, dimintakan pandangan sebagai saksi ahli.

Ternyata, ketiganya satu suara bahwa para bankir BPD, yakni Yuddy Renaldi (eks Dirut Bank BJB), Supriyatno (eks Dirut Bank Jateng), dan Babay Parid Wazdi (eks Direktur Bank DKI), telah menjalankan tugas sesuai prosedur.

Ditegaskan bahwa tidak ditemukan adanya niat jahat (mens rea). Tidak ada gratifikasi. Tidak setetes pun aliran uang dari kredit Sritex yang mengalir ke kantong pribadi mereka.

“Tindakan jaksa yang sangat represif kepada bankir dalam setiap kredit macet, dengan menuduh dan mendakwa korupsi, justru akan menghancurkan tatanan industri perbankan nasional," kata Muzakkir, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Dampaknya? Muzakkir mengkhawatirkan para bankir akan diliputi ketakutan secara psikologis saat memberikan persetujuan atas permintaan kredit. Mereka akan ogah-ogahan menganalisis dan memutus pembiayaan kredit. "Takut kalau-kalau di kemudian hari kredit itu macet, lalu jaksa mencari-cari kesalahan dan menjerat mereka," imbuhnya.

Kekhawatiran Muzakkir sangat masuk akal. Sebenarnya sudah terjadi ketakutan itu di kalangan para bankir, ditandai dengan pertumbuhan kredit perbankan yang mengalami penurunan signifikan. Biasanya dobel digit berkisar 11–22 persen, kini hanya tersisa 7–8 persen saja.

Selain itu, porsi undisbursed loan atau kredit yang disetujui namun tidak ditarik debitur menumpuk hingga Rp2.500 triliun. Artinya, debitur takut menarik kredit karena khawatir masuk ranah hukum ketika kredit macet.

Sehingga jangan berharap pertumbuhan ekonomi bakal melenting tinggi. Sebab, sektor usaha tidak berkembang akibat cekaknya modal. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan pemerintahan Prabowo Subianto yang memimpikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen.

Menariknya lagi dalam persidangan adalah pandangan jaksa yang menyebut para bankir BPD tidak berhati-hati dalam menganalisis dan membuat proyeksi keuangan atau cash flow. Alasan jaksa karena para bankir itu tidak menggunakan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai acuan.

"Ini pengetahuan yang sangat basic. Fungsi laporan keuangan audited/inhouse dengan SLIK OJK itu jelas berbeda. Kalau SLIK OJK adalah riwayat kredit debitur di bank lain, bukan alat untuk menyusun proyeksi cash flow perusahaan," papar Surach Winarni.

Dalam perkara ini, ketiga saksi ahli itu sepakat bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah seluruh pelaku rekayasa laporan keuangan audited. Mulai KAP BDO, oknum BRI Solo, dan Sritex, karena perbuatan mereka merugikan 28 bank nasional dan asing, investor, serta pemegang obligasi Sritex.