Tercatat 30 ribu orang berebut tiket konser Sheila on 7 pada Kompetisi 30 Hari Mencari Sheila. Konser Sheila on 7 bertajuk ‘Tunggu Aku Di’ pada 28 Januari 2023 yang akan digelar di JIEXPO Kemayoran, terus mendapat respon positif dari para Sheila Gank. Mulai dari tiket yang sold out hanya dalam 30 menit.

Andri Verraning Ayu, CEO Antara Suara, selaku promotor konser ‘Tunggu Aku di Jakarta’ menuturkan tingginya antusiasme terhadap konser ini juga memberi dampak bagi para fans dan rekanan media.

“Sejak digelar pada hari pertama di 7 Desember 2022 antusiasme Sheila Gank terus terjaga hingga hari terakhir. Kami mencoba membagikan semarak konser ini kepada para rekanan media dan tentunya fans agar kian excited menanti hari pelaksanaan konser," kata Andri Verraning Ayu, Jakarta, Rabu (11/01/2023).

Berbagai kreatifitas hadir sepanjang 30 Hari Mencari Sheila digelar. Mulai dari kompetisi video, testimoni, TTS dan masih banyak lagi.

"Meski kami menyadari bahwa tidak mudah untuk memenangkan tiket yang dibagikan oleh para rekanan media, namun Sheila Gank tidak patah semangat dan antusiasme mereka yang menuntaskan tantangan begitu tinggi,” tutur Ayu.

Melihat antusiasme tinggi pada gelaran 30 Hari Mencari Sheila, Antara Suara melanjutkan pencarian lainnya yang bisa diikuti oleh fans.

“Dalam waktu dekat, kami akan memulai lagi dua aktivitas selanjutnya bersama rekan media partner. Pertama, bertajuk ‘Itu Aku’ di mana fans yang memiliki kemampuan bermusik dapat tampil di venue konser. Kedua, bertajuk ‘Sahabat Sejati’ di mana fans cukup menceritakan sosok sahabat sejati di hidup mereka, sesuai dengan emosi yang ada di lagu Sahabat Sejati,” jelas Ayu.

Beragam kuis hadir selama 30 Hari Mencari Sheila digelar. Para Sheila Gank yang beruntung, bisa memenangkan tiket untuk nonton konser ‘Tunggu Aku di Jakarta’. Informasi terbaru live in concert Sheila On 7 ‘Tunggu Aku Di Jakarta hanya akan diinfokan melalui instagram @antara.suara dan @loketcom. Tunggu Sheila On 7 di Jakarta!