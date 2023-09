300 Merek Perlengkapan Ibu dan Anak Ramaikan IMBEX 2021

Dengan semakin menurunnya jumlah masyarakat yang positif COVID di Indonesia, perekonomian di Tanah Air mulai kembali berdenyut. Hal itu ditandai dengan adanya berbagai kegiatan pameran, ekspo, ataupun festival. Salah satunya adalah Indonesia Maternity, Baby and Kids Expo (IMBEX 2021) yang kembali hadir.

lebih dari 150 perusahaan dan 300 brand perlengkapan bayi akan meramaikan perhelatan tahun ini. Beragam program menarik siap manjakan keluarga muda Indonesia.Menampilkan brand-brand ternama seperti Acquassimo, Baa Baa Sheepz, Bactakleen, Birds & Bees, Cuit Babywear, Friends of Sally, Haenim, Ikyusan, Joie, Lumba Playmat, Medela, Merries, Sleek, Toys Kingdom, dan lainnya, Indonesia Maternity, Baby and Kids Expo (IMBEX 2021) memberikan banyak pilihan kepada konsumen untuk menemukan beragam perlengkapan bayi yang dibutuhkan.Dengan mengusung thema 'Pesta Discount Akhir Tahun', IMBEX 2021 digelar oleh Reed Exhibitions Indonesia (RX) dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai Official Partner Bank.

Bertempat di Hall A, Hall B dan Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center, IMBEX 2021 akan berlangsung 26–28 November dan terbuka untuk umum mulai pukul 09.00–19.00 WIB dengan harga tiket masuk Rp30.000.Prospek bisnis perlengkapan bayi sangat menjanjikan, angka kelahiran yang tinggi dan keinginan orang tua untuk selalu memberikan yang terbaik kepada sang buah hati turut mendorong tingginya permintaan dan penjualan produk.

Menurut data Badan Pusat Statistik menyatakan, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pada 2021 mencapai 0.98% atau lebih dari 2,5 juta jiwa.

“setelah menunggu lebih dari satu tahun, kami bersyukur bisa kembali menyelenggarakan pameran perlengkapan ibu dan anak IMBEX 2021.

Menampilkan ratusan brand ternama dari berbagai produk dan jasa kebutuhan ibu dan anak, IMBEX 2021 merupakan tempat yang tepat bagi keluarga muda untuk berbelanja sekaligus mendapatkan berbagai informasi mengenai tips perawatan bagi ibu dan sang buah hati," ujar Maria Achti, Project Director PT Reed Exhibitions Indonesia (RX).

Selain tips perawatan bagi ibu dan anak, pengunjung juga bisa mendapatkan berbagai informasi seputar kesehatan, pendidikan hingga tips bepergian yang aman dengan si kecil dimasa pandemic dan masih banyak lagi.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh peserta pameran atas kepercayaan dan dukungannya terhadap penyelengaraan IMBEX tahun 2021 ini, karena walaupun sempat absen lebih dari 1 tahun namun animo pelaku usaha masih tinggi untuk menjadi peserta pameran, ini terbukti dari banyaknya brand yang hadir. Kami yakin dengan dukungan dan kepercayaan dari para pelaku usaha, IMBEX mampu terus menjadi wadah yang tepat untuk mempertemukan para pelaku usaha dengan keluarga muda dari seluruh Indonesia,” tambah Maria.

Untuk mencegah penularan covid 19, IMBEX 2021 menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh pengunjung seperti pengunjung wajib sudah divaksin minimal 1 kali dan terdaftar di aplikasi PeduliLindungi, membatasi jumlah pengunjung dan membagi waktu kunjungan menjadi 3 sesi. Selain itu Penjualan tiket masuk juga hanya dilakukan secara online melalui aplikasi Gotix dan Loket.com.