3.000 Personel Jaga GBLA untuk Laga Bigmatch Persib Vs Arema

Polrestabes Bandung mengerahkan sebanyak 3.000 personel untuk menjaga pertandingan pada pekan ke-29 antara Persib vs Arema Malang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4) malam pukul 19.00 WIB.

Plt Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Adi Wijaya mengatakan pihaknya telah lakukan koordinasi dengan pihak keamanan lainnya untuk melancarkan jalannya pertandingan.

“Kita laksanakan kegiatan pengamanan sepak bola antara Persib Bandung dengan Arema. Kemarin, kita sudah lakukan rapat koordinasi dari pengamanan maupun dari internal selaku pelaksana,” kata Adi di Bandung, Rabu.

Adi mengimbau bagi para penonton yang ingin menyaksikan langsung pertandingan tersebut agar tertib dan turut menjaga jalannya pertandingan nanti.

“Kita imbau untuk suporter untuk bisa menonton dengan tertib, dengan nyaman dengan baik tanpa ada kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan. Karena kita berharap dengan permainan baik, penontonnya juga mendukung dengan baik dan Persib juga bisa menang,” kata Adi.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan ada tiga titik penyekatan yang akan diberlakukan untuk menyaring penonton yang akan masuk ke area Stadion GBLA yaitu di Babakan Sayang, Rancanumpang dan Cimencerang.

Selanjutnya, para penonton itu dipersilakan masuk area stadion dan dilakukan lagi pemeriksaan saat masuk ke tribun sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pertandingan berjalan.

“Kalau ada suporter yang tidak memiliki tiket, akan kami putar balik. Kami pastikan yang masuk ke GBLA adalah mereka yang memiliki tiket resmi,” ujar Asep..

Selain itu, polisi juga melakukan rekayasa arus lalu lintas di kawasan yang menuju Stadion GBLA agar para penonton maupun wisatawan yang akan mengarah menuju Masjid Al Jabbar dapat terurai.

“Kami juga akan melakukan sterilisasi di sepanjang Jalan Gedebage agar area sekitar stadion steril dari kendaraan, mengingat ada kereta yang melintas setiap 15–20 menit sekali,” katanya.

Dia menyebut personel mulai diturunkan sejak pukul 14.00 WIB untuk melakukan skrining awal di titik-titik tersebut sebelum suporter diarahkan ke pintu masuk stadion.