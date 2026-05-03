3.500 Tentara NATO Latihan Militer di Dekat Perbatasan Rusia

Negara-negara Eropa, dipimpin Jerman dan Prancis, menyusun rencana pertahanan mandiri tanpa Amerika Serikat menyusul ancaman Donald Trump keluar dari NATO. (Foto: Shutterstock)

Lebih dari 3.500 personel militer dari negara-negara anggota NATO, termasuk Amerika Serikat, mengikuti latihan militer Amber Shock 2026 yang digelar di timur laut Polandia, dekat perbatasan Rusia.

Latihan tersebut berlangsung di wilayah Orzysz sejak Sabtu (2/5) dan dijadwalkan berakhir pada Jumat (8/5), dengan rangkaian kegiatan termasuk latihan menembak.

Kegiatan ini melibatkan ratusan kendaraan militer dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kemampuan tempur serta koordinasi antarnegara anggota.

Juru bicara Korps Multinasional Timur Laut, Dariusz Guzenda, menjelaskan latihan tersebut difokuskan pada peningkatan kerja sama dan kesiapan pasukan.

"Selama latihan, peserta akan menjalani tugas taktis dan pemadaman kebakaran, meningkatkan interoperabilitas, serta menunjukkan persatuan dan keandalan anggota NATO dalam memenuhi komitmen keamanan bersama," kata Guzenda.

Amber Shock 2026 merupakan bagian dari rangkaian latihan Saber Strike 2026 yang digelar di sejumlah negara Eropa, termasuk Polandia, Lituania, dan Finlandia, sejak April hingga Mei.

Latihan ini berada di bawah koordinasi Divisi Multinasional Timur Laut (MND-NE), yang bertanggung jawab atas pengelolaan kelompok tempur NATO di kawasan tersebut, termasuk penguatan pelatihan dan peningkatan kesadaran situasional.

Selain itu, markas tersebut juga memastikan kesiapan pasukan untuk menjalankan operasi pertahanan kolektif sesuai Pasal 5 Perjanjian Washington.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia kerap menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya aktivitas militer NATO di dekat wilayah perbatasannya.

Pemerintah Rusia menegaskan tidak menjadi ancaman bagi pihak lain, namun akan tetap merespons setiap langkah yang dianggap berpotensi mengganggu kepentingannya.