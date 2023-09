3 Tahun Belum Dibangun, Konsumen Meikarta Minta Duitnya Dikembalikan

Konsumen apartemen Meikarta yang merupakan proyek ikonik dari Grup Lippo, mundur teratur. Termasuk Rosalina Gozal, jadwal serah terima kunci lewat 3 tahun, namun apartemennya masih berbentuk tanah. Alias belum dibangun.

Dikutip dari mediakonsumen.com, Jakarta, Sabtu (27/1/2023), Rosalina adalah konsumen Meikarta asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menyatakan pembatalan pembelian. Dan, meminta pengembalian uang atau refund.

Dalam surat terbuka yang disampaikan kepada customer service Meikarta (Lippo Group) dan Nobu Bank pada 10 Januari 2023, Rosalina menyatakan pembatalan pembelian.

Alasannya, unit apartemen yang dibelinya berdasarkan penegasan dan persetujuan pemesanan unit (P3U), berada di Tower T2, lantai 8, blok 65005, unit 08a1, masih berbentuk tanah lapang.

Padahal, berdasarkan P3U, Rosalina seharusnya sudah menerima unit apartemen Meikarta seluas 26,58 meter-persegi bertipe a1. Padahal, jadwal selesai dan serah terima unit (hand over), ditetapkan pada 31 Desember 2019.

"Melalui surat terbuka ini, berhubung pihak Meikarta masih tetap tidak melakukan kewajiban membangun apartemen saya (per 10 Januari 2023 masih tanah), di mana sesuai P3U Hand Over di 31 Desember 2019.Maka per hari ini, 10 Januari 2023, Saya (Rosalina Gosal) mengajukan “Pembatalan Pembelian” apartemen dan meminta pengembalian dana yang telah disetor," tulis Rosalina.

Berdasarkan dokumen P3U, Rosalina membeli apartemen Meikarta pada 21 Januari 2018, melalui skema kredit pemilikan apartemen (KPA) di Nobu Bank, selaku rekanan Meikarta.

Selanjutnya, dia membayar uang muka dan booking fee sebesar Rp11.748.668. Serta biaya provisi, administrasi (adm) dan asuransi jiwa, totalnya sebesar Rp4.732.446.

Sedangkan cicilan tiap bulan, Rosalina setorkan Rp2.117.636, selama 11 kali. Total jenderal dana yang telah dikeluarkan Rosalina mencapai Rp39.775.110. "Saya minta pihak Meikarta dan Bank Nobu tidak mempersulit dan segera mengembalikan uang saya, karena saya sangat butuh uang itu," pungkas Rosalina.