4 Atlet Panjat Tebing Indonesia Jaga Asa Raih Tiket Asian Games 2026

Sebanyak empat atlet panjat tebing nomor speed putri Indonesia menjaga peluang meraih tiket Asian Games 2026 setelah lolos ke putaran final World Climbing Asian Championship 2026 di Meishan, China, Kamis.

Desak Made Rita Kusuma Dewi, Rajiah Sallsabillah, Berthdigna Devi Surya Kusuma, dan Kadek Adi Asih berhasil menembus 16 besar (putaran final) pada kualifikasi, yang menjadi syarat untuk melaju ke fase final sekaligus membuka jalan menuju kualifikasi Asian Games.

Desak Made tampil impresif dengan menjadi yang tercepat pada babak kualifikasi setelah mencatatkan waktu 6,20 detik. Sementara itu, Rajiah menempati posisi ketiga dengan catatan waktu terbaik 6,741 detik.

Adapun Berthdigna Devi Surya Kusuma berada di peringkat kesembilan dengan waktu 6,96 detik, sedangkan Kadek Adi Asih melengkapi keberhasilan tim Indonesia setelah finis di posisi ke-13 dengan catatan 7,66 detik.

Keempat atlet tersebut dijadwalkan kembali berlomba pada putaran final yang berlangsung pada malam hari untuk memperebutkan posisi terbaik sekaligus mengamankan peluang lolos ke Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.

Peluang tim speed putri Indonesia terbilang cukup terbuka mengingat untuk bisa mengamankan tiket ke Asian Games, atlet sektor speed putra maupun putri harus mampu menembus minimal delapan besar pada akhir kejuaraan yang berlangsung pada 8–12 April tersebut.

Pada kejuaraan ini, Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (PP FPTI) mengirimkan total 16 atlet yang terbagi dalam tiga disiplin, yakni sembilan atlet nomor speed serta tujuh atlet untuk nomor lead dan boulder.

Sementara itu, Indonesia juga telah memastikan tiga wakil tampil di Asian Games 2026 melalui jalur kualifikasi sebelumnya, yakni Putra Tri Ramadani (lead putra), Sukma Lintang Cahyani (lead putri), dan Ravianto Ramadhan (boulder putra).

Pada nomor speed putra, Indonesia diperkuat oleh Veddriq Leonardo, Kiromal Katibin, Raharjati Nursamsa, Antasyafi Robby Al Hilmi, dan Aditya Tri Syahria.

Sedangkan di sektor speed putri diperkuat oleh Rajiah Sallsabillah, Desak Made Rita Kusuma Dewi, Kadek Adi Asih, dan Berthdigna Devi Surya Kusuma.

Untuk nomor lead putra, Indonesia menurunkan Musauwir, Mahesa Caesar, Muhammad Ramzi Firmansyah, Muhammad Rizky Syahrafli, serta Raviandi Ramadhan yang juga turun di nomor boulder.

Sementara di sektor lead putri, Indonesia diwakili oleh Nur Diatul Jannah dan Alma Ariella Tsany.