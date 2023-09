4 Drakor Terbaru Februari 2023 yang Tayang di Netflix hingga Disney+

Memasuki akhir Januari 2023, beberapa drama Korea akan segera menamatkan masa tayangnya. Hal ini tentunya akan membuat bingung sebagian orang. Pasalnya, banyak di antara pecinta drakor yang merasa galau dan bingung ingin nonton drama apa selanjutnya.

Pada tahun 2022 saja Netflix sukses menghadirkan drama korea yang mampu meraup kepopuleran, seperti All of Us Are Dead hingga Money Heist Korea. Nah, di tahun 2023 Netflix dan Disney+ Hotstar juga tak kalah menggarap drakor terbaru yang siap mengudara di Februari 2023.

Lantas, drama Korea apa saja yang akan tayang di Netflix dan Disney+ pada Februari mendatang? Alur cerita yang seru, ditambah deretan visual aktor dan aktris, tentunya akan menemani hari-hari mu yang padat selama di bulan Februari.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini 5 rangkuman drama korea yang siap tayang di Netflix dan Disney+ pada Februari 2023, di antaranya:

1. Love to Hate You

Love to Hate You merupakan drama komedi romantis tentang pria dan wanita yang tidak percaya pada cinta.

Kenyataan pahit akan mereka hadapi saat berusaha untuk saling memahami, serta bagaimana proses mereka mendapatkan cinta sejati akan menjadi fokus di drama ini.

Drama ini juga akan menceritakan tentang kisah cinta yang seperti peperangan antara seorang wanita yang tidak ingin kalah dari kaum pria, dan seorang pria yang selalu mencurigai wanita.

Love to Hate You diijadwalkan akan tayang pada 10 Februari 2023 dengan jumlah 10 episode di Netflix. Drama ini akan diperankan oleh Kim Okvin, Yoo Teo, Kim Jihun, dan Go Wonhee.

2. Big Bet Season 2

Big Bet adalah salah satu genre drama Korea action paling populer akhir tahun 2022 lalu. Menjadi drama action dengan kualitas enggak kaleng-kaleng, Big Bet siap menghadirkan kisah yang lebih hebat lagi di musim kedua.

Drama Disney+ ini telah tayang perdana di musim pertamanya pada 21 Desember 2022 dan menjadi serial produksi lokal orisinal di Disney+ Hotstar yang paling banyak ditonton (berdasarkan jam streaming) di Korea. Kini, Big Bet siap untuk merilis musim keduanya pada 15 Februari 2023 mendatang dengan 3 episode secara eksklusif.

Disutradarai oleh Kang Yoon Sung, drama ini dibintangi oleh Choi min Shik, Son Seokgu, Lee Dong Hwi, dan pemeran lainnya. Big Bet Season 2 akan menceritakan usaha Moo Sik sebagai seorang penguasa kasino untuk memperbaiki diri dan kehidupannya yang telah ia bangun.

3. Unlocked

Unlocked adalah film thriller yang bercerita tentang seorang pekerja kantoran biasa yang kehilangan ponselnya. Skenario terburuk pun terjadi ketika dia kehilangan ponsel yang berisi semua informasi pribadinya. Sejak itu, berbagai ancaman terus ia alami secara terus-menerus.

Unlocked dibintangi oleh Im Siwan dan Chun Woo Hee, yang siap tayang pada 17 Februari di saluran Netflix. Sutradara Unlocked, Kim Tae Joon, menjelaskan konsep film ini mengenai smartphone yang menjadi karakter utama film. Dia mengatakan bahwa siapa pun yang memiliki smartphone dapat dengan mudah menempatkan diri mereka pada posisi karakter utama dan menganggap cerita ini sebagai milik mereka.

4. Call It Love

Bulan penuh cinta ini akan semakin lengkap dengan drama

romance melodrama

“Call It Love”.

Drama Call It Love berfokus pada seorang wanita yang jatuh cinta dengan anak dari wanita selingkuhan ayahnya. Drama ini dipastikan akan memiliki alur cerita yang mengandung bawang.

Call It Love menceritakan seorang wanita bernama Woojoo yang terpaksa menjalani balas dendam meski hal tersebut tidak cocok dengan dirinya, dan seorang pria bernama Dongjin yang terlalu menyedihkan untuk dijadikan target balas dendam Woojoo.

Dibintangi oleh Lee Sungkyung dan Kim Youngkwang, drama ini akan tayang ekslusif di Disney+ Hotstar mulai 22 Februari 2023 mendatang.